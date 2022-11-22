Холодной водой затопило подъезд к УрГЮУ в Екатеринбурге

На кадрах, предположительно сделанных студентами, видно, как по дороге текут реки воды. При этом не сложно заметить, что затопило только низину: молодые люди спокойно идут по заснеженным тротуарам.
Если вы с лодкой, то не забудьте весла, — комментируют аварию представители вуза.
О произошедшем немедленно уведомили «Водоканал». Учебное заведение сообщило, что в возникшей ситуации является пострадавшей стороной. На момент публикации записи о случившемся в telegram-канале юридического университета рассказали, что проводятся ремонтные работы.