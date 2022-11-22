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Холодной водой затопило подъезд к УрГЮУ в Екатеринбурге

Сегодня, 04:01
Фото: 1MI
Из-за коммунальной аварии прорвало трубу с холодной водой и затопило подъезд к общежитию УрГЮУ. Инцидент произошел 21 ноября около 14:00 по уральскому времени на улице Колмогорова, 52 в Екатеринбурге.

На кадрах, предположительно сделанных студентами, видно, как по дороге текут реки воды. При этом не сложно заметить, что затопило только низину: молодые люди спокойно идут по заснеженным тротуарам.

Если вы с лодкой, то не забудьте весла, — комментируют аварию представители вуза.
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О произошедшем немедленно уведомили «Водоканал». Учебное заведение сообщило, что в возникшей ситуации является пострадавшей стороной. На момент публикации записи о случившемся в telegram-канале юридического университета рассказали, что проводятся ремонтные работы.

#Анна Варнакина#Происшествия#Екатеринбург#Коммунальная авария#Трубопровод#Холодная вода#Видео
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