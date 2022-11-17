Напор воды на ГГМ в Тагиле снижен из-за аварии на трубопроводе

Коммунальная авария произошла 17 ноября на улице Аганичева, 108 в Нижнем Тагиле. В этом месте проходит резервный трубопровод диаметром 600 мм, который питает часть Гальянки. Его ресурсники подключили в апреле этого года, когда при строительстве моста через Тагильский пруд был поврежден магистральный водопровод диаметром 1000 мм, рассказали редакции TagilCity.ru в компании «Водоканал-НТ».