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Напор воды на ГГМ в Тагиле снижен из-за аварии на трубопроводе

Сегодня, 13:25
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле на улице Аганичева прорвало резервную трубу, которую подключили вместо водопровода, поврежденного при строительстве моста через Тагильский пруд. Напор воды в некоторых домах на Гальянке снизили до окончания ремонтных работ.

Коммунальная авария произошла 17 ноября на улице Аганичева, 108 в Нижнем Тагиле. В этом месте проходит резервный трубопровод диаметром 600 мм, который питает часть Гальянки. Его ресурсники подключили в апреле этого года, когда при строительстве моста через Тагильский пруд был поврежден магистральный водопровод диаметром 1000 мм, рассказали редакции TagilCity.ru в компании «Водоканал-НТ».

Оказалось, что главный источник водоснабжения части Гальянки до сих пор не восстановлен. Поэтому для устранения аварии на улице Аганичева коммунальщики снизили давление воды. Утечка в месте прорыва остановлена. 

Давление воды будет снижено до устранения аварийной ситуации. Характер повреждения и время устранения аварии выясняется. При отсутствии магистрального водопровода диаметром 1000 мм через Тагильский пруд, резервный водопровод на улице Аганичева — единственная резервная ветка, подпитывающая микрорайон ГГМ, — объяснили в «Водоканал-НТ».
Фото: TagilCity.ru

Напомним, строители моста через Тагильский пруд повредили трубопровод в апреле этого года. Сразу три района Нижнего Тагила остались без воды, а трубы канализации коттеджного поселка Фотеево оказались под угрозой обрушения. По заключению экспертов, магистральная ветка ремонту не подлежит — ответственность за ее восстановление лежит на виновнике аварии.

Возведением новой дороги с путепроводом занималась компания «Альмакор Груп». Ранее редакция TagilCity.ru разбиралась, кто виновен в коммунальном коллапсе на самом деле (на месте работали субподрядчики) и когда строители пообещали все восстановить. 

Трубный спор. Кто будет восстанавливать разрушенный водопровод в Нижнем Тагиле?
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#Ульяна Савина#Авария#Коммунальная авария#Водоканал-НТ#Трубопровод#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
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