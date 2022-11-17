Напор воды на ГГМ в Тагиле снижен из-за аварии на трубопроводе

Коммунальная авария произошла 17 ноября на улице Аганичева, 108 в Нижнем Тагиле. В этом месте проходит резервный трубопровод диаметром 600 мм, который питает часть Гальянки. Его ресурсники подключили в апреле этого года, когда при строительстве моста через Тагильский пруд был поврежден магистральный водопровод диаметром 1000 мм, рассказали редакции TagilCity.ru в компании «Водоканал-НТ».
Оказалось, что главный источник водоснабжения части Гальянки до сих пор не восстановлен. Поэтому для устранения аварии на улице Аганичева коммунальщики снизили давление воды. Утечка в месте прорыва остановлена.
Давление воды будет снижено до устранения аварийной ситуации. Характер повреждения и время устранения аварии выясняется. При отсутствии магистрального водопровода диаметром 1000 мм через Тагильский пруд, резервный водопровод на улице Аганичева — единственная резервная ветка, подпитывающая микрорайон ГГМ, — объяснили в «Водоканал-НТ».
Напомним, строители моста через Тагильский пруд повредили трубопровод в апреле этого года. Сразу три района Нижнего Тагила остались без воды, а трубы канализации коттеджного поселка Фотеево оказались под угрозой обрушения. По заключению экспертов, магистральная ветка ремонту не подлежит — ответственность за ее восстановление лежит на виновнике аварии.
Возведением новой дороги с путепроводом занималась компания «Альмакор Груп». Ранее редакция TagilCity.ru разбиралась, кто виновен в коммунальном коллапсе на самом деле (на месте работали субподрядчики) и когда строители пообещали все восстановить.