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Кубок России по прыжкам на лыжах с трамплина стартовал в Нижнем Тагиле

Сегодня, 11:32
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
8 спортсменов из Нижнего Тагила поучаствуют в Кубке России по прыжкам на лыжах с трамплина. Мероприятия пройдут в спорткомплексе «Аист».

Первый этап состоится 25 ноября. Всего участвовать планируют более 100 летающих лыжников и тренеров, представляющих 11 субъектов страны. Участники приедут из от Санкт-Петербурга, Москвы, Магадана, Сахалина и многих других субъектов.  

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Больше всего участников планирует прибыть из Санкт-Петербурга.
Делегация жителей культурной столицы насчитывает больше двадцати человек.

14 человек приехали из Нижнегородской области. Свердловскую область на турнире представят 8 спортсменов спортшколы «Аист», семеро из которых являются членами сборной команды России.

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Мэр города Владислав Пинаев пожелал всем лыжникам успехов. Он добавил, что проведение подобных соревнований является показателем и результатом долгой кропотливой работы тагильчан по организации соревнований самого высокого уровня.

#Елена Озерова#Спорт#Нижний Тагил#Соревнования#Лыжи#Турнир
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