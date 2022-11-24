Кубок России по прыжкам на лыжах с трамплина стартовал в Нижнем Тагиле

Первый этап состоится 25 ноября. Всего участвовать планируют более 100 летающих лыжников и тренеров, представляющих 11 субъектов страны. Участники приедут из от Санкт-Петербурга, Москвы, Магадана, Сахалина и многих других субъектов.
Больше всего участников планирует прибыть из Санкт-Петербурга.
Делегация жителей культурной столицы насчитывает больше двадцати человек.
14 человек приехали из Нижнегородской области. Свердловскую область на турнире представят 8 спортсменов спортшколы «Аист», семеро из которых являются членами сборной команды России.
Мэр города Владислав Пинаев пожелал всем лыжникам успехов. Он добавил, что проведение подобных соревнований является показателем и результатом долгой кропотливой работы тагильчан по организации соревнований самого высокого уровня.