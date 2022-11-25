Экстремальное импортозамещение: в Нижнем Тагиле шьют мотоэкипировку для гонщиков

Компания «Вектор» из Нижнего Тагила прославилась на всю Россию и за ее пределами благодаря производству вело- и мотоэкипировки для экстремалов. Отечественного производителя выбирают мастер спорта международного класса по мотокроссу Дмитрий Паршин, призер всероссийских соревнований по эндуро Михаил Гаврилов и другие знаменитые гонщики.
Владелец «Вектора» — местный предприниматель Александр Шепель. В 2014 году он увлекся мотоспортом и решил самостоятельно сшить экипировку. В результате увлечение переросло, как показали годы работы, в успешный бизнес.
Большую часть российского рынка по пошиву мотоэкипировки занимают зарубежные бренды, лишь 15% — отечественные производители. Однако многие профессиональные спортсмены предпочитают последних. Российская форма способна выдержать испытание стихией, а ее создатели — поручиться за надежный результат.
В компании Александра Шепеля трудятся около 15 сотрудников, и каждый из них — специалист в теории экстремальных видов спорта. От экипировки зависит результат соревнований, поэтому амуниция создается по индивидуальным размерам и предпочтениям. Важно все — от уровня подготовки спортсмена до размера сидения мотоцикла.
Задача формы — обеспечить определенного рода защиту и функционал. У каждого изделия своя задача. Совершенно разные материалы, крой, пошив. Все разное. Самое главное — понимать, что нужно клиенту. Как это будет использоваться, в каких температурных режимах, какой уровень подготовки у спортсмена. Мы думаем, как сделать так, чтоб человек надел форму и чувствовал себя защищенным, красивым; при этом ему было суперудобно и комфортно, — рассказывает Александр Шепель.
К мотоэкипировке целый комплекс требований. Она должна быть прочной, комфортной, легкой и в то же время стильной. Над последним, кстати, в компании «Вектор» трудятся дизайнеры Валерия Василек и Елизавета Галиева. Они признаются, что при создании внешнего вида спортсмена важно соблюсти сразу два нюанса: обыграть сложные элементы экипировки, в то же время передать характер гонщика. Кто-то предпочитает яркий дизайн, соответствующий адреналину во время соревнований и тренировок, а кто-то — более спокойные, но не менее стильные разработки.
После согласования выкройку печатают на бумаге, затем только переносят на ткань. Нанесение цвета происходит методом сублимационной печати. При таком способе даже кислотно-яркие оттенки не выгорают под жгучим солнцем и не стираются от постоянного трения или падений.
После принтера лекало отправляется на раскройку. Сейчас эту задачу выполняет лазерный комплекс: компьютер автоматически определяет контуры, по которым проходит режущий луч.
Последняя точка создания формы для экстремалов — швейная мастерская. Здесь под точным движением профессиональных мастеров изделие приобретает конечный вид.
Перед отправкой заказчику экипировка проходит проверку на соответствие размерной сетки, фурнитуры и заявленного функционала. А некоторые изделия, которые компания планирует запустить в массовое производство, тестируют настоящие гонщики. В таких случаях «Вектор» отправляет разработанную модель экстремалам, а те после тест-драйва направляют компании свои рекомендации. И так несколько раз, пока конечный результат не станет идеальным для завоевания бездорожья.
Каждый комплект, подчеркивает владелец «Вектора» Александр Шепель, индивидуален. Экипировка для любителя экстремальных видов спорта, новичка или профессионального гонщика отличается по целому ряду критериев.
То, что используют профессионалы, новичкам противопоказано. Новички часто падают, поэтому в первую очередь важна надежность. Профессиональные гонщики падают не так часто, тем не менее при создании экипировки для них выверена каждая мелочь. Спортсмен не добьется результата, если ему будет неудобно. На результат влияет и внешний вид, уход за изделием. И мы все это учитываем, — отмечает руководитель «Вектора».
Тагильская компания занимает более половины рынка мотоэкипировки от российских производителей. Главное отличие местного производителя от зарубежного — высокое качество. Импорт может быть аналогичен по дизайну или легкости, но продержаться всего один месяц, российские же компании стараются продлить срок службы изделия.
Заказчики хотят купить один комплект, который выдержит весь сезон, а не порвется через месяц тренировок, — подчеркивает Александр Шепель.
После санкционного давления бизнесу по пошиву формы для экстремалов пришлось искать новые пути решения. Так, компания «Вектор» сотрудничала с отечественным производителем ткани, который после февральских событий перешел на военное производство. И, если аналоги материалов можно найти на российском рынке, то оборудование и комплектующие для него до сих пор поставляют из-за рубежа.
Но основная проблема, отражающаяся на производстве, — нехватка квалифицированных кадров, говорит тагильчанин. В промышленном городе сложно найти специалистов, разбирающихся не только в тонкостях ремесла, но и в особенностях формы для экстремалов.
Несмотря на трудности, бизнес, по мнению Александра, всегда найдет пути решения, альтернативу с сохранением качества, которому доверяют знаменитые экстремалы. В планах тагильской компании «Вектор» — расширить линейку продукции, включив в нее экипировку для автоспорта. Руководитель предприятия Александр Шепель поделился, что для начала лично изучит данный вид спорта изнутри, чтобы создавать форму для комфорта и безопасности гонщиков.