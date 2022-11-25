Экстремальное импортозамещение: в Нижнем Тагиле шьют мотоэкипировку для гонщиков

К мотоэкипировке целый комплекс требований. Она должна быть прочной, комфортной, легкой и в то же время стильной. Над последним, кстати, в компании «Вектор» трудятся дизайнеры Валерия Василек и Елизавета Галиева. Они признаются, что при создании внешнего вида спортсмена важно соблюсти сразу два нюанса: обыграть сложные элементы экипировки, в то же время передать характер гонщика. Кто-то предпочитает яркий дизайн, соответствующий адреналину во время соревнований и тренировок, а кто-то — более спокойные, но не менее стильные разработки.