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Сотрудник минсоцразвития умер в учебном центре в Тюмени

Сегодня, 10:16
Фото: Министерство социального развития по Краснокамскому и Нытвенскому городским округам
В учебном центре Тюмени 24 ноября скончался офицер запаса Дмитрий Мошев из Пермского края. Мужчину должны были отправить на спецоперацию, но сделать этого не успели.

О произошедшем сообщили в Министерстве социального развития по Краснокамскому и Нытвенскому городским округам.

Коллеги тепло отзываются о скончавшемся. Называют его незаменимым сотрудником и хорошим другом.

Его любили и безмерно уважали. Не было ни одного задания, ни одного поручения, которые бы Дмитрий оставил без внимания. Он готов был помочь всем и каждому. Позитивный, добрый, открытый и очень скромный. Это все о нем, — вспоминают коллеги.

Дмитрий Мошев был готов принимать участие в специальной военной операции с самого ее начала. Он скончался от остановки сердца в учебном центре в Тюмени. Ранее он на состояние здоровья не жаловался, сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края.

По данным сотрудников территориального управления ведомства, во время мобилизации Мошева провожал весь коллектив.

Он смотрел на нас своими добрыми глазами и обещал вернуться. Находясь в учебном центре, Дмитрий звонил ежедневно. На все вопросы отвечал оптимистично, готовился выехать в зону боевых действий и вновь обещал вернуться. Впервые Дмитрий не выполнил своего обещания, — пишут сотрудники минсоцразвития.

Дмитрию Мошеву было 49 дет. У него остались супруга и двое сыновей, пишет «Наш Город».

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#Происшествия#Частичная мобилизация в России#Операция на Украине#Новости УрФО#Тюмень#Пермь#Умершие#Смерть#Скончавшиеся#Ирина Кирилова
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