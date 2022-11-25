Сотрудник минсоцразвития умер в учебном центре в Тюмени

О произошедшем сообщили в Министерстве социального развития по Краснокамскому и Нытвенскому городским округам.
Коллеги тепло отзываются о скончавшемся. Называют его незаменимым сотрудником и хорошим другом.
Его любили и безмерно уважали. Не было ни одного задания, ни одного поручения, которые бы Дмитрий оставил без внимания. Он готов был помочь всем и каждому. Позитивный, добрый, открытый и очень скромный. Это все о нем, — вспоминают коллеги.
Дмитрий Мошев был готов принимать участие в специальной военной операции с самого ее начала. Он скончался от остановки сердца в учебном центре в Тюмени. Ранее он на состояние здоровья не жаловался, сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края.
По данным сотрудников территориального управления ведомства, во время мобилизации Мошева провожал весь коллектив.
Он смотрел на нас своими добрыми глазами и обещал вернуться. Находясь в учебном центре, Дмитрий звонил ежедневно. На все вопросы отвечал оптимистично, готовился выехать в зону боевых действий и вновь обещал вернуться. Впервые Дмитрий не выполнил своего обещания, — пишут сотрудники минсоцразвития.
Дмитрию Мошеву было 49 дет. У него остались супруга и двое сыновей, пишет «Наш Город».