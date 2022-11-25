По команде техника была заряжена снарядами. Затем произведен ряд выстрелов. Также на полигоне проходили тренировки снайперов и штурмовиков, а минометчики знакомились с техникой ведения боя в классах, пишет Ура.ру.
Занятия по подготовке мобилизованных к специальной операции на Украине проводятся каждый день.
Напомним, ранее 11 мобилизованных бойцов из Нижнего тагила получили адресную гуманитарную помощь. В частности, мужчины обратились к главе города Владиславу Пинаеву с просьбой о помощи в получении зимней экипировки. Уже 28 ноября жители города отправятся в зону спецоперации.