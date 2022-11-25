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Залпы танковых выстрелов прогремели в Елани

Сегодня, 09:19
Фото: Ура.ру

Танковую подготовку прошли мобилизованные в Елани

В учебном центре Елани в Свердловской области прошла танковая подготовка мобилизованных. Бойцов обучали инструкторы, у которых имеется реальный боевой опыт.

По команде техника была заряжена снарядами. Затем произведен ряд выстрелов. Также на полигоне проходили тренировки снайперов и штурмовиков, а минометчики знакомились с техникой ведения боя в классах, пишет Ура.ру.

Занятия по подготовке мобилизованных к специальной операции на Украине проводятся каждый день. 

Напомним, ранее 11 мобилизованных бойцов из Нижнего тагила получили адресную гуманитарную помощь. В частности, мужчины обратились к главе города Владиславу Пинаеву с просьбой о помощи в получении зимней экипировки. Уже 28 ноября жители города отправятся в зону спецоперации. 

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