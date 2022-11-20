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Нужна зимняя экипировка. Гумпомощь отправили 11 мобилизованным жителям Нижнего Тагила

Сегодня, 11:50
Фото: TagilCity.ru

Гуманитарную помощь отправили 11 мобилизованным жителям Нижнего Тагила

После обращения к главе Нижнего Тагила 11 мобилизованных бойцов получили адресную гуманитарную помощь от волонтеров штаба «Мы вместе». Мужчины попросили помочь с зимней экипировкой.

11 мобилизованных обратились к главе города Владиславу Пинаеву в личном сообщении «ВКонтакте» с просьбой помочь им с экипировкой для зимы, так как в зону специальной военной операции они отправляются уже 28 ноября.

Мы отправили ребятам теплые вещи: термобелье, носки, перчатки, шарфы, шапки, балаклавы, термостельки. Также туристические коврики, теплые спальники. Их шили в Нижнетагильском драмтеатре. Стропы, носилки, которые шила общественная организация «Руки ангела». Консервы, другие продукты, средства личной гигиены, аптечки, — рассказала редакции TagilCity.ru директор Городского дворца молодежи, на базе которого открыт волонтерский штаб, Татьяна Мокрецова.
Отправка гуманитарной помощи мобилизованнымОтправка гуманитарной помощи мобилизованным
Отправка гуманитарной помощи мобилизованным
Фото: TagilCity.ru

Гуманитарную помощь для бойцов удалось собрать за два дня. Обращение от них поступило 18 ноября, а уже 20 ноября груз отправился в войсковую часть Екатеринбурга. Вещи и продукты повезла туда одна из жен мобилизованных тагильчан Елена.

Я знакома не со всеми женами наших ребят, но у тех, кого знаю, нет автомобилей. Поэтому доставку груза взяла на себя. Еще друзья помогли. Большое спасибо волонтерам. Их команда очень быстро отреагировала на обращение. Молодцы! — поделилась с редакцией Елена.
Отправка гуманитарной помощи мобилизованнымОтправка гуманитарной помощи мобилизованным
Отправка гуманитарной помощи мобилизованнымОтправка гуманитарной помощи мобилизованным
Отправка гуманитарной помощи мобилизованнымОтправка гуманитарной помощи мобилизованным
Отправка гуманитарной помощи мобилизованным
Фото: TagilCity.ru

Напомним, волонтерский штаб «Мы вместе» оказывает помощь семьям мобилизованных жителей Нижнего Тагила. Специалисты консультируют в юридических, психологических и бытовых вопросах. В среднем к волонтерам обращаются от пяти до десяти человек в день.

Более 100 семьям мобилизованных тагильчан за месяц помогли волонтеры
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