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Более 100 семьям мобилизованных тагильчан за месяц помогли волонтеры

Сегодня, 16:01
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле волонтеры помогают семьям мобилизованных

Центр помощи семьям мобилизованных жителей начал работать в Нижнем Тагиле 12 октября. Менее чем за месяц волонтерам поступило свыше 100 обращений.

Ежедневно в центр оказания помощи, расположенный на улице Октябрьской революции, 44, обращается от пяти до десяти жителей Нижнего Тагила. Кабинет № 48, выделенный волонтерам, располагается на четвертом этаже.

Чаще всего родственников мобилизованных граждан интересует местонахождение военного, связь с ним. Также тагильчане задают вопросы по единовременным выплатам и кредитованию, льготам, положенных детям, и при оплате ЖКХ, — рассказали журналисту TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Там отметили, что специалистов для консультирования граждан по вопросам юридической, психологической и бытовой помощи на сегодняшний день хватает. В штабе «Мы вместе» работает более 20 человек. Также глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев выразил готовность проводить личные встречи и решать проблемы семей мобилизованных горожан.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле за помощью можно обратиться по телефонам: 8 (3435) 34-29-34 либо 8 (900) 032-29-34. Кроме того, по всей России можно обращаться с вопросами к психологу через чат-бот @psy_myvmeste в Telegram, Viber и VK. Юристы проводят консультации в Telegram через чат-бот @MobilizationRfbot.

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