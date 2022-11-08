Более 100 семьям мобилизованных тагильчан за месяц помогли волонтеры

Ежедневно в центр оказания помощи, расположенный на улице Октябрьской революции, 44, обращается от пяти до десяти жителей Нижнего Тагила. Кабинет № 48, выделенный волонтерам, располагается на четвертом этаже.
Чаще всего родственников мобилизованных граждан интересует местонахождение военного, связь с ним. Также тагильчане задают вопросы по единовременным выплатам и кредитованию, льготам, положенных детям, и при оплате ЖКХ, — рассказали журналисту TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Там отметили, что специалистов для консультирования граждан по вопросам юридической, психологической и бытовой помощи на сегодняшний день хватает. В штабе «Мы вместе» работает более 20 человек. Также глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев выразил готовность проводить личные встречи и решать проблемы семей мобилизованных горожан.
В Нижнем Тагиле за помощью можно обратиться по телефонам: 8 (3435) 34-29-34 либо 8 (900) 032-29-34. Кроме того, по всей России можно обращаться с вопросами к психологу через чат-бот @psy_myvmeste в Telegram, Viber и VK. Юристы проводят консультации в Telegram через чат-бот @MobilizationRfbot.