Более 100 семьям мобилизованных тагильчан за месяц помогли волонтеры

В Нижнем Тагиле за помощью можно обратиться по телефонам: 8 (3435) 34-29-34 либо 8 (900) 032-29-34. Кроме того, по всей России можно обращаться с вопросами к психологу через чат-бот @psy_myvmeste в Telegram, Viber и VK. Юристы проводят консультации в Telegram через чат-бот @MobilizationRfbot.