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Четверых военных из Свердловской области освободили из плена на Украине

Сегодня, 14:30
Фото: 1MI
В рамках обмена пленными четверо жителей Свердловской области вернутся домой.

Всего на прошедшей неделе состоялись три обмена: 23 ноября 25 российских солдат обменяли на 35 украинских. Аналогичный обмен состоялся 24 ноября (50х50) и 25 ноября (9х12 человек). В какой именно группе освобожденных оказались свердловчане, пока неизвестно, сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Все пленные – из числа мобилизованных после 29 сентября. Все попали в плен под Сватово на севере ЛНК, - добавил Максим Иванов.
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Также, как утверждает парламентарий, работа по обмену пленными продолжится. 28 ноября глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о новом обмене.

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