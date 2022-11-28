Четверых военных из Свердловской области освободили из плена на Украине

Всего на прошедшей неделе состоялись три обмена: 23 ноября 25 российских солдат обменяли на 35 украинских. Аналогичный обмен состоялся 24 ноября (50х50) и 25 ноября (9х12 человек). В какой именно группе освобожденных оказались свердловчане, пока неизвестно, сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.