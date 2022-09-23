Обмен пленных разделил мнения патриотов

Обмен пленными для многих стал неожиданным. Это выглядело очень странно, потому что и военкоры, и официальные СМИ хранили молчание до последнего. Напротив, турецкие и украинские источники изрядно смаковали эту тему, что и стало камнем преткновения в лагере патриотов.
Официальная версия Украины, была озвученная главой офиса президента Андреем Ермаком. «Мы обменяли 200 наших героев на Медведчука, который уже дал все возможные показания следствию. Пять командиров <…> – на 55 российских пленных, не имеющих для нас никакого интереса». Речь о командирах «Азова»* Денисе Прокопенко, Сергее Волынском, Святославе Паламаре, Денисе Шлега и Олеге Хоменко. Также в числе освобождённых были 10 иностранцев, 3 из которых (британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин и гражданин Марокко Саадун Брагим) были приговорены в ДНР к смертной казни, сообщают «Новые Известия».
Минобороны РФ ограничивалось кратким заявлением об освобождении 55 бойцов, доставленных в Россию.
Никакой информации о том, кого именно из наших освободила Украина. Ни имён, ни заслуг. Имя Виктора Медведчука в этой ситуации стало фактором раздражения для на многих медийных персон. Что объяснимо: ранее Владимир Соловьев утверждал, что обмен «азовцев» на Медведчука невозможен. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что бойцы «Азова»* - «это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом».
В условиях информационного дефицита, складывалось впечатление, что Медведчука одного поменяли на пленных бойцов «Азова»*. И даже трех приговоренных в ДНР к смерти наемников отпустили. Не самый выгодный обменный курс.
Игорь Стрелков, вывший военный и сотрудник ФСБ, руководитель общественного движения «Новороссия» называет такой обмен предательством и глупостью. Семен Пегов (ака WarGonzo), специализирующийся на освещении СВО в Украине задаётся вопросом, что же это было?
Военкор Андрей Руденко в своё Телеграм-канале «Репортёр Руденко V» высказывает своё негодование коротко и понятно. Марат Баширов — автор канала «Политджойстик» акцентирует внимание именно на освобождённых командирах «Азова»*
Однако постепенно высказывания провластных источников меняется с недоумения происходящим до оправдания обмена. Имя Медведчука при этом не называется. Первой начала смягчать ситуацию Маргарита Симоньян риторикой о том, что жизнь человека важнее всего. Позже, подтянулся военкор Евгений Поддубный. В своём ТГ-канале он говорит, что тишина — главное правило подобных переговоров.
«Всё остальное, кроме возвращения наших ребят — не важно, и такой обмен лишь поддержит настрой в войсках» — утверждает автор ТГ-канала «АДЕКВАТ Z».
Специфику информационного сопровождения действий наших военных придавала путаница в цифрах. В жовто-блакитном информационном поле важность фигуры Медведчука для России приравнивается к 200 бойцам, включая «азовцев». Пять командиров отождествляет с 55 российскими военными.
В российском информпространстве нет никакого согласия по цифрам освобождённых российских ребят. Поддубный пишет про 87 человек, Маргарита Симоньян, его репостит. И это далеко не последние люди в медиапространстве (Поддубный — руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке). Даже сама Симоньян сокрушается из-за информационного вакуума.
Идёт полномасштабная информационная война за умы людей. Поэтому важно своевременно предоставлять и правильно подавать информацию, — делает вывод военкор Даниил Безсонов.
Мнения военкоров и журналистов уже не влияет на экспертов. Становится понятным тот факт, что усиливается скепсис относительно «успехов» России в информационной войне.
*Признан в России террористической организацией и запрещён.