Обмен пленных разделил мнения патриотов

Никакой информации о том, кого именно из наших освободила Украина. Ни имён, ни заслуг. Имя Виктора Медведчука в этой ситуации стало фактором раздражения для на многих медийных персон. Что объяснимо: ранее Владимир Соловьев утверждал, что обмен «азовцев» на Медведчука невозможен. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что бойцы «Азова»* - «это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом».