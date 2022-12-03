Дебошир забаррикадировался в отеле Екатеринбурга после избиения подруги

По словам очевидцев, после звонка пострадавшей на место приехала полиция, а также сотрудники Росгвардии. Они попытались задержать дебошира, но тот заперся в номере. Кроме того, мужчина решил забаррикадироваться, подперев дверь мебелью. На место происшествия пришлось взывать спасателей, которые смогли вскрыть номер.
Подозреваемый был доставлен в отделение полиции. Там ему выписали административный протокол за мелкое хулиганство. В правоохранительных органах отметили, что личности участников конфликта уже установлены, а проверка продолжается, пишет Ура.ру.