Дебошир забаррикадировался в отеле Екатеринбурга после избиения подруги

По словам очевидцев, после звонка пострадавшей на место приехала полиция, а также сотрудники Росгвардии. Они попытались задержать дебошира, но тот заперся в номере. Кроме того, мужчина решил забаррикадироваться, подперев дверь мебелью. На место происшествия пришлось взывать спасателей, которые смогли вскрыть номер.