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Дебошир забаррикадировался в отеле Екатеринбурга после избиения подруги

Сегодня, 10:08
Фото: 1MI
Мужчина забаррикадировал двери в номере отеля «Онегин» в Екатеринбурге, чтобы не пустить полицию. Сотрудников правоохранительных органов вызвала его подруга, которая заявила, что он ее избил и пытался изнасиловать, но ей удалось сбежать.

По словам очевидцев, после звонка пострадавшей на место приехала полиция, а также сотрудники Росгвардии. Они попытались задержать дебошира, но тот заперся в номере. Кроме того, мужчина решил забаррикадироваться, подперев дверь мебелью. На место происшествия пришлось взывать спасателей, которые смогли вскрыть номер.

Подозреваемый был доставлен в отделение полиции. Там ему выписали административный протокол за мелкое хулиганство. В правоохранительных органах отметили, что личности участников конфликта уже установлены, а проверка продолжается, пишет Ура.ру.

Тагильчанин избил и изнасиловал соседку
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#Евгения Сафина#Происшествия#Екатеринбург#Полиция#Дебошир#Хулиган#Отель
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