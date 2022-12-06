Свердловчане стали чаще восстанавливать авто вместо покупки нового транспорта

В России более 50 миллионов автомобилей. Средний возраст легковых машин, подсчитали аналитики, составляет 15 лет, грузовых — 22 года. В новой экономической реальности цены на иномарки в автосалонах взлетели в разы, в связи с чем свердловчане решают продлить срока службы личных автомобилей. Об этом редакции TagilCity.ru рассказал мастер автосервиса Александр Боровинский. Компания из Екатеринбурга, помимо текущего обслуживания автомобилей, занимается капремонтом транспорта по рекомендациям завода-изготовителя.
Сейчас на вторичном и первичном рынках автомобиль купить сложнее. Предположим, вы владелец среднестатистического автомобиля за 1,5 миллиона рублей. Через несколько лет решаете его сменить, но с доплатой в несколько сотен тысяч рублей подобный автомобиль уже не приобрести. Чтобы это не стало даунгрейдом, то есть чтобы не пересесть с иномарки на русский автопром, нужно в разы больше денег. Если таких средств нет, вы приезжаете в автосервис, вкладывайте в капитальный ремонт личного автомобиля и продолжаете на нем ездить, — объяснил автомеханик «Бонакс» Александр.
Со слов специалиста, капитальный ремонт автомобиля обходится дешевле в три-четыре раза. Технологию масштабного обновления предписывает завод-изготовитель, а автомастерская следует рекомендациям. Например, меняет или восстанавливает запчасти, если подобное указано в руководстве от производителя. Именно таким образом можно добиться качественного капремонта, отметил автомеханик.
Есть технология ремонта, которая предусмотрена заводом-изготовителем. И, к примеру, на автомобиль немецкого производства больше пунктов именно замены деталей. Если деталь, согласно инструкции эксплуатации, можно отремонтировать, мы ее ремонтируем, если необходима замена — меняем, — поделился Александр Боровинский.
При ремонте автомобиля владелец выбирает покупку новой, подержанной или восстановленной детали. Часть автомастерских заметила, что поставки из-за рубежа становятся все труднее. Тогда на помощь приходит ребилдинг — восстановление детали без потери качества. Эксперты говорят, что 70% изношенных агрегатов в машинах можно восстановить. Стоить они будут минимум в два раза дешевле. Кроме того, вторая жизнь агрегатов — шаг к решению экопроблем. Экономия только на металле составляет сотни тонн в год.
В России более 350 автозаводов и более 70 тысяч автомастерских. Компании по ребилдингу деталей — нечто среднее между производителем и автосервисом. Число подобных предприятий, по оценкам специалистов, — около 500 объектов, а их рынок составляет 70 миллиардов рублей. И будет развиваться с каждым годом. Так, предприятие по ребилдингу «Механика», которое начинало работать в Москве, сейчас имеет семь цехов-филиалов и около 45 точек по франшизе. Компания восстанавливает двигатели всех видов.
Еще одна компания по ребилдингу, «АвирГрупп», восстанавливает коробки передач для всех видов транспорта. Самая дешёвая коробка в этом цеху — для перронного автобуса. Новая стоит 900 тысяч рублей, восстановленная — в три раза дешевле. Начинала компания «АвирГрупп» с годового оборота в три миллиона рублей, сейчас он доходит до 100 миллионов рублей.
С 2015 года мы начали прощупывать каждый из секторов рынка. Если мы говорим про сектор пассажирские перевозки, то это группа компаний автолайн. Если мы говорим, про спецтехнику и карьерную технику, то это «Лебедянский ГОК», группа компаний НЛМК. Про аэродромную технику, то это «Шереметьево handling», и внуковский аэропорт. Про портовую технику, то можно назвать питерский порт № 1. Самое интересное с точки зрения маржинальности продукт наверное это все-таки, автоматические коробки передач для автобусов, — отметил владелец «АвирГрупп» Алексей Родионов.
Ребилдинг, отмечают специалисты, выгоден для автомастерских. Однако у предпринимателей возникают два опасения. Во-первых, помещения для восстановления деталей должны соответствовать ряду критериев. Ребилдинги арендуют цеха, причем на краткосрочный период. Власти считают, что риск для этого бизнеса — потерять свои помещения. Для предотвращения этого правительство разработает закон о промышленной реновации.
В основном это всё малые и средние предприятия. И все наши нормативные документы, все наши инструменты по поддержке МСП могут заработать для них только в том случае, если они будут легальны. Государство должно отрегулировать проблему техисправности автомобилей в течение его всего жизненного цикла. Это нормативно правовое обеспечение, это доступ к финансовым ресурсам, возможность поддержки этих предприятий, — сказал президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Сфера ребилдинга никак не урегулирована и не имеет код ОКВЭД. Специалисты не могут получить доступ к технической документации производителя или рассчитывать на меры поддержки.
Нет такой отрасли, некого поддерживать. Нет нормативно-правовой базы — это самое главное. Естественно, что куча проблем, которые возникают у тех, кто этой работой занимается. Это касается ведь не только автомобильной промышленности, но и технических средств по большому спектру, которые эксплуатируются в стране, — отметил Сергей Катырин.
В ноябре участники круглого стола в Торгово-промышленной палате предложили Минпромторгу включить восстановителей в Стратегию развития автомобильной промышленности до 2035 года. Если это сделают, у ребилдеров появится доступ к технической информации производителей. Отрасль получит собственный код ОКВЭД. А это позволит создать программу подготовки кадров, сформировать для восстановителей общие стандарты и единое техническое регулирование.