Свердловчане стали чаще восстанавливать авто вместо покупки нового транспорта

В России более 350 автозаводов и более 70 тысяч автомастерских. Компании по ребилдингу деталей — нечто среднее между производителем и автосервисом. Число подобных предприятий, по оценкам специалистов, — около 500 объектов, а их рынок составляет 70 миллиардов рублей. И будет развиваться с каждым годом. Так, предприятие по ребилдингу «Механика», которое начинало работать в Москве, сейчас имеет семь цехов-филиалов и около 45 точек по франшизе. Компания восстанавливает двигатели всех видов.