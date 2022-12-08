Участник массовой перестрелки в Екатеринбурге сбежал от правоохранителей

Ранее он, предположительно, участвовать в перестрелке на улице Татищева, пишет Ура.ру.
В полиции информацию о побеге опровергли. По данным анонимного источника Ура.ру, еще двоим стрелкам назначили наказание – аресты на 2 недели. Отмечается, что задержанных всего было трое, одному удалось сбежать, отпросившись покурить.
Само ЧП случилось в утреннее время 7 ноября в ходе ссоры из-за киоска с фейерверками. Результатом стала госпитализация 19-летнего юноши. После произошедшего администрация Верх-Исетского района заявила, что скандальный киоск вывезут.