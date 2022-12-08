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Участник массовой перестрелки в Екатеринбурге сбежал от правоохранителей

Сегодня, 15:06
Фото: 1MI
Из полицейского участка сбежал участник перестрелки в Екатеринбурге. Задержанным был один из бойцов группировки «Центр».

Ранее он, предположительно, участвовать в перестрелке на улице Татищева, пишет Ура.ру.

В полиции информацию о побеге опровергли. По данным анонимного источника Ура.ру, еще двоим стрелкам назначили наказание – аресты на 2 недели. Отмечается, что задержанных всего было трое, одному удалось сбежать, отпросившись покурить.

Само ЧП случилось в утреннее время 7 ноября в ходе ссоры из-за киоска с фейерверками. Результатом стала госпитализация 19-летнего юноши. После произошедшего администрация Верх-Исетского района заявила, что скандальный киоск вывезут.

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#Происшествия#Новости УрФО#Перестрелка#Стрелок#Побег#Елена Озерова
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