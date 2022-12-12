«Пенная мстительница» замуровала спящую семью на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

О произошедшем в социальных сетях рассказала пострадавшая тагильчанка. Замурованная семья не догадывается о том, кто мог поступить с ними подобным образом. Со слов жертв произошедшего, они — люди неконфликтные, и искренне надеются на то, что произошла ошибка.
Пострадавшие жители Нижнего Тагила обратились за помощью к сотрудникам правоохранительных органов. Женщину, залившую дверь монтажной пеной, разыскивают. Для идентификации вандалки тагильчан просят посмотреть видео в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» и, если они узнали хулиганку на кадрах, сообщить об этом на условиях конфиденциальности.