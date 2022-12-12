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«Пенная мстительница» замуровала спящую семью на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

Сегодня, 03:51
Фото: 1MI

Женщина замуровала спящую семью в Нижнем Тагиле монтажной пеной

Неопознанная женщина проникла в подъезд многоэтажного жилого дома и залила монтажной пеной вход в одну из квартир, чем замуровала семью в помещении. Инцидент случился 11 декабря в 02:11 по уральскому времени в многоквартирнике по улице Гвардейской, 6 на Тагилстрое в Нижнем Тагиле.

О произошедшем в социальных сетях рассказала пострадавшая тагильчанка. Замурованная семья не догадывается о том, кто мог поступить с ними подобным образом. Со слов жертв произошедшего, они — люди неконфликтные, и искренне надеются на то, что произошла ошибка.

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Пострадавшие жители Нижнего Тагила обратились за помощью к сотрудникам правоохранительных органов. Женщину, залившую дверь монтажной пеной, разыскивают. Для идентификации вандалки тагильчан просят посмотреть видео в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» и, если они узнали хулиганку на кадрах, сообщить об этом на условиях конфиденциальности.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Вандалы#Хулиган#Розыск#Происшествия
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