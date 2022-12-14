Список запрещенных фраз для врачей определен в России

Документ был размещен на сайте Центрального научного-исследовательского института Минздрава РФ. Также там приведены примеры того, что нельзя произносить.
В частности, нельзя использовать речевые обороты и использовать интонации, демонстрирующие свое равнодушие. К примеру, докторам нельзя говорить «ничего не могу обещать» и «это от нас не зависит».
Также нельзя произносить оценочные суждения, оскорблять пациентов или говорить фразы вроде «само собой разумеется» или «а мы-то здесь при чём?».
Помимо этого, пациентов нельзя называть как «мужчина» или «женщина». Заменить это можно на имя человека или местоимение «вы». Нельзя говорить человеку и то, что «он должен». Это словосочетание рекомендуется заменить на «хочу обратить ваше внимание на».