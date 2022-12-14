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Список запрещенных фраз для врачей определен в России

Сегодня, 09:50
Фото: 1MI
Минздрав РФ утвердил для врачей список запрещённых фраз. Их нельзя будет использовать при общении с пациентами.

Документ был размещен на сайте Центрального научного-исследовательского института Минздрава РФ. Также там приведены примеры того, что нельзя произносить.

В частности, нельзя использовать речевые обороты и использовать интонации, демонстрирующие свое равнодушие. К примеру, докторам нельзя говорить «ничего не могу обещать» и «это от нас не зависит».

Также нельзя произносить оценочные суждения, оскорблять пациентов или говорить фразы вроде «само собой разумеется» или «а мы-то здесь при чём?».

Помимо этого, пациентов нельзя называть как «мужчина» или «женщина». Заменить это можно на имя человека или местоимение «вы». Нельзя говорить человеку и то, что «он должен». Это словосочетание рекомендуется заменить на «хочу обратить ваше внимание на».

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#Елена Озерова#Здоровье#Врачи#Фразы#Общение
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