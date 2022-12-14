Свердловчане смогут подобрать идеальную пару по телефону

Пилотный запуск проекта пройдет в декабре. За месяц будет сформирована и протестирована модель эффективной совместимости, затем систему планируют внедрить в колл-центр. Совместимость будут выявлять на основе возраста, пола, результатов обучения сотрудников и даже хобби. Также будут учитываться стиль и темп речи, громкость голоса, особенности дикции.