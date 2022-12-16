Финансирование Молодежного театра в Нижнем Тагиле могут увеличить в 2023 году

По контракту, работы по капитальному ремонту Молодежного театра в Нижнем Тагиле должны быть завершены 30 ноября 2023 года. Однако средства на приобретение светового и звукового оборудования для сцены предусмотрены на 2024 год. Сейчас совместно с Министерством культуры Свердловской области отрабатываются варианты, чтобы деньги были выделены в следующем году.
В противном случае в 2023 году двери Молодежный театр открыть не сможет, так как сцена оборудована не будет. Содействие обещала оказать Светлана Учайкина, министр региональной культуры, — рассказала начальник Управления культуры Нижнего Тагила Светлана Юрчишина.
По ее словам, также сейчас решается вопрос о благоустройстве территории и необходимости установки забора, а также лавочек, на которых смогут отдохнуть гости и жители Нижнего Тагила.