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Финансирование Молодежного театра в Нижнем Тагиле могут увеличить в 2023 году

Сегодня, 07:51
Фото: TagilCity.ru
Ремонт Молодежного театра в Нижнем Тагиле должен быть завершен осенью 2023 года. Однако финансирование на оборудование сцены предусмотрено лишь в 2024 году.

По контракту, работы по капитальному ремонту Молодежного театра в Нижнем Тагиле должны быть завершены 30 ноября 2023 года. Однако средства на приобретение светового и звукового оборудования для сцены предусмотрены на 2024 год. Сейчас совместно с Министерством культуры Свердловской области отрабатываются варианты, чтобы деньги были выделены в следующем году.

В противном случае в 2023 году двери Молодежный театр открыть не сможет, так как сцена оборудована не будет. Содействие обещала оказать Светлана Учайкина, министр региональной культуры, — рассказала начальник Управления культуры Нижнего Тагила Светлана Юрчишина.

По ее словам, также сейчас решается вопрос о благоустройстве территории и необходимости установки забора, а также лавочек, на которых смогут отдохнуть гости и жители Нижнего Тагила.

Ремонт Молодежного театра в Тагиле оценила замминистра культуры Свердловской области
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