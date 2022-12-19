Независимая оценка — эффективный инструмент улучшения образовательного процесса

В 2022 г. в ней приняло участие 1134 образовательных учреждения. Независимая оценка (НОКО) охватила образовательные организации, расположенные в городских и сельских населенных пунктах из 73 муниципальных образований. Онлайн-анкетирование прошли 110299 родителей.
В лидерах итогового рейтинга 7 образовательных организаций, набравших 100 баллов. Среди них 4 детских сада из Чкаловского района г. Екатеринбурга: № 341, 277, 148, 300, 2 детских сада из Железнодорожного района Екатеринбурга: № 90, № 116 и детский сад № 2 Артёмовского ГО. Отмечается положительная динамика среднего итогового балла НОКО: в 2019 г. это показатель составил 86,91, в 2022 г. — 93,06.
На практике это означает, что с каждым годом происходит качественное изменение и совершенствование самого образовательного процесса через информационную открытость организации, комфортность условий пребывания ребёнка в детском саду, доброжелательность сотрудников детских садов и доступность услуг для инвалидов. Как подчеркнули в Министерстве образования и молодёжной политики Свердловской области, по итогам проведения независимой оценки образовательные организации сформируют планы мероприятий по устранению недостатков. Каждой организации будет дано время на устранение таких недостатков.
«Мы видим достаточно высокую мотивацию всех участников независимой оценки: родители выступают с позиции потребителей услуги и дают обратную связь об условиях её оказания, руководители учреждений образования получают вектор, относительно которого они будут развиваться в последующие годы. В итоге выигрывают все, но самым главным «выгодоприобретателем» независимой оценки является, безусловно, сам ребёнок, который получает образовательную услугу высокого качества», — отмечают в Министерстве образования и молодёжной политики Свердловской области.