Независимая оценка — эффективный инструмент улучшения образовательного процесса

На практике это означает, что с каждым годом происходит качественное изменение и совершенствование самого образовательного процесса через информационную открытость организации, комфортность условий пребывания ребёнка в детском саду, доброжелательность сотрудников детских садов и доступность услуг для инвалидов. Как подчеркнули в Министерстве образования и молодёжной политики Свердловской области, по итогам проведения независимой оценки образовательные организации сформируют планы мероприятий по устранению недостатков. Каждой организации будет дано время на устранение таких недостатков.