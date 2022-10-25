Валерий Лимаренко: Качественное образование – залог успешного развития территории

В Сахалинской области завершена программа «Земский учитель». Островной регион во второй раз присоединился к этому федеральному проекту, благодаря которому с 2020 года в сельские школы Сахалинской области приехали работать 39 педагогов.
Стоит отметить, что нехватка учителей актуальна практически для всех регионов РФ. Чтобы решить эту проблему, была организована и реализуется по всей стране федеральная программа «Земский доктор». В ряде регионов к программе предусмотрены и свои плюсы. Например, за переезд на территорию Сахалинской области педагогам выплачивается 2 млн рублей, что в два раза больше, чем предусмотрено федеральной программой.
Проблемы образования – на личном контроле губернатора островного региона Валерия Лимаренко. Он не раз подчёркивал, что качество образования – залог успешного развития территории. Поэтому островные власти создают все условия, чтобы юные сахалинцы получали качественное образование.
В этом году в рамках программы «Земский доктор» в область поступила 521 заявка, пакеты документов представили 114 претендентов, конкурсный отбор прошёл 31 педагог. Среди них - учителя математики, физики, русского языка и литературы, истории, химии и биологии, информатики, начальных классов и логопед-дефектолог. Это те вакансии, которые длительное время не могли заполнить за счёт местных педагогов.
Специалисты уже приступили к работе в школах в разных районах островного региона. Планируется, что следующий конкурсный отбор Сахалинская область проведёт в 2024 году, передаёт портал Sakh.online.
Стоит отметить, что нехватку специалистов в школах регион решает и собственными силами. Например, на территории области был реализован проект «Образование без границ», направленный, в том числе, и на привлечение высококвалифицированных педагогических кадров для обучения школьников и студентов по программам общего, среднего профессионального и высшего образования в дистанционном формате.
По итогам реализации проекта в систему образования Сахалинской области привлечено 126 педагогов из различных регионов Российской Федерации, в том числе: общего образования – 58 педагогов при плановом значении 55.
Также, приняты меры поддержки сельских учителей, среди которых – компенсация части затрат педагогов на аренду жилья.