Плата за детский сад в Свердловской области увеличится

Постановление, подписанное главой региона Евгением Куйвашевым, вступит в силу с первого дня Нового года. Для каждого города в Свердловской области установлен собственный тариф.
Так, в Екатеринбурге по сравнению с прошлым годом плата за детсад увеличилась на 5,5%. Теперь такая услуга будет стоить 3471 рубль в месяц за ежедневное нахождение там ребенка в течение 10 часов.
Для жителей Нижнего Тагила услуга подорожает на 5,48%. 12 часов ежедневного пребывания будут стоить 2541 рубля.
Больше всего увеличение цен будет заметно в Первоуральске – подорожание произойдет до 3566 рублей. В Таборах разница будет ощутима менее всего в регионе: 1113 рубля. В Березовском родители будут платить 2524 рубля, в Каменске-Уральском – 2563 рубля.