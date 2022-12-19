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Плата за детский сад в Свердловской области увеличится

Сегодня, 11:02
Фото: 1MI
В Свердловской области увеличится плата за детсад. Суммы станут больше с января 2023 года.

Постановление, подписанное главой региона Евгением Куйвашевым, вступит в силу с первого дня Нового года. Для каждого города в Свердловской области установлен собственный тариф.

Так, в Екатеринбурге по сравнению с прошлым годом плата за детсад увеличилась на 5,5%. Теперь такая услуга будет стоить 3471 рубль в месяц за ежедневное нахождение там ребенка в течение 10 часов.

Для жителей Нижнего Тагила услуга подорожает на 5,48%. 12 часов ежедневного пребывания будут стоить 2541 рубля.

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Больше всего увеличение цен будет заметно в Первоуральске – подорожание произойдет до 3566 рублей. В Таборах разница будет ощутима менее всего в регионе: 1113 рубля. В Березовском родители будут платить 2524 рубля, в Каменске-Уральском – 2563 рубля.

#Экономика#Новости УрФО#Плата#Детсад#Увеличение цен#Елена Озерова
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