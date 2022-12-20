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О последних часах жизни погибшего подростка в Екатеринбурге рассказали его друзья

Сегодня, 09:41
Фото: 1MI
Друзья школьника, который был найден мертвым в Екатеринбурге, рассказали о последних часах его жизни. Участники вечеринки объяснили, почему решили выгнать приятеля на улицу.

Неадекватное поведение 14-летнего мальчика, умершего в Екатеринбурге, сначала приняли за шутку. В тот вечер погибший с другом отправился к подруге в гости. Очевидцы рассказывают, что в квартире он начал употреблять таблетки. После этого стал неадекватно себя вести.

Под утро, около 04:15, подростка выгнали на улицу. До утра ребенок ходил около «Леруа Мерлен», а потом зашел за ангар в промзоне. Там он упал в яму и скончался от переохлаждения. По словам отца мальчика, сын замерзал около 10 часов. Тело его было найдено днем 18 декабря.

По словам одного из участников вечеринки, друзья подумали, что мальчик шутит. Сначала им было весело. Один из друзей сказал, что так подросток делал ранее. Участник отмечает, что решил, что мальчику плохо и просил номер его отца, но ему его не дали, пишет «КП-Екатеринбург».

Следственный комитет по Свердловской области после гибели подростка возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Дело на личный контроль взял глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Пропавший 14-летний мальчик найден мертвым в Екатеринбурге
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#Ирина Кирилова#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Дети#Подростки#Смерть
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