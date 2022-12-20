О последних часах жизни погибшего подростка в Екатеринбурге рассказали его друзья

По словам одного из участников вечеринки, друзья подумали, что мальчик шутит. Сначала им было весело. Один из друзей сказал, что так подросток делал ранее. Участник отмечает, что решил, что мальчику плохо и просил номер его отца, но ему его не дали, пишет «КП-Екатеринбург».