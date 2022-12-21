Независимая оценка качества образования в цифрах и оценках участников

Детский сад № 277 в Чкаловском районе г. Екатеринбурга — один из лидеров рейтинга, составленного по итогам проводившейся в нашем регионе в июле–августе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности. Оценивались открытость и доступность информации об организации; комфортность условий предоставления услуг; доброжелательность, вежливость работников организации; удовлетворенность качеством условий оказания услуг, а также доступность услуг для инвалидов. За сухими цифрами рейтинга стоит по-настоящему кропотливая, ежедневная работа сотрудников детских садов.