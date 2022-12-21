Независимая оценка качества образования в цифрах и оценках участников

В ней приняло участие 1134 образовательных учреждения. Онлайн-анкетирование прошли 110299 родителей. Независимую оценку провёл Общественный совет при Министерстве образования и молодёжной политики Свердловской области.
Детский сад № 277 в Чкаловском районе г. Екатеринбурга — один из лидеров рейтинга, составленного по итогам проводившейся в нашем регионе в июле–августе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности. Оценивались открытость и доступность информации об организации; комфортность условий предоставления услуг; доброжелательность, вежливость работников организации; удовлетворенность качеством условий оказания услуг, а также доступность услуг для инвалидов. За сухими цифрами рейтинга стоит по-настоящему кропотливая, ежедневная работа сотрудников детских садов.
«Мы в своей работе большое внимание уделяем не только самому образовательному процессу, но и качеству условий осуществления образовательной деятельности. Я считаю, что это две неразделимые составляющие. В работе с детьми не бывает мелочей и второстепенных деталей. Условия получения образования должны быть комфортными для детей и их родителей. В этом году мы набрали 100 баллов в итоговом рейтинге образовательных организаций. И важно, что это независимая оценка нашей работы», — сказала заведующая детским садом № 277 Наталья Коковина.
«Для меня опыт участия в независимой оценке был первым. Я уверена, что для каждого родителя важно высказать свое мнение о качестве условий образовательной деятельности. Это проявление заботы о своём ребёнке. Я очень довольна и открытостью нашего детского сада — вся информация общедоступна, и комфортностью условий — чистые, оборудованные всем необходимым помещения, и вежливым, внимательным отношением к нашим детям и к нам, родителям», — отметила мать троих детей Елена Хидоятова.
«Мы видим достаточно высокую мотивацию всех участников независимой оценки: родители заинтересованы в том, чтобы их дети находились в детском саду в комфортных условиях, и дают обратную связь об условиях образовательной деятельности, а руководители образовательных организаций получают вектор, относительно которого они будут развиваться в последующие годы», — отметили в министерстве образования и молодёжной политики Свердловской области.
100 баллов получили детские сады № 277, 90, 116, 148, 300, 341 г. Екатеринбурга и детский сад № 2 Артёмовского городского округа. Образовательным организациям будет дано время на устранение выявленных недостатков.