Врачи рассказали о самых частых травмах тагильчан в Новый год

Как рассказали редакции TagilCity.ru в травмпункте, к напряженной новогодней ночи травматологи готовятся уже сейчас. Ни один праздник не вызывает у людей такого веселья и детской радости с одной стороны, а с другой, невнимательности и беспечности, как Новый год. По статистике в этот период количество травм увеличивается почти в два раза.