Врачи рассказали о самых частых травмах тагильчан в Новый год

В травматологическом пункте на Вагоностроителей, 12 никогда не бывает пусто. В декабре по разным причинам туда обратилось более 3600 человек, сообщил редакции TagilCity.ru заведующий травматологическим пунктом Александр Сентемов.
Особое место в числе новогодних травм, с которыми обращаются в травмпункт, занимают травмы, полученные при неправильном использовании петард и при падении — это переломы, вывихи, ушибы. Многие встречают праздник за городом, на природе. Отсюда ожоги, полученные во время разжигания мангалов и бесконтрольного запуска фейерверков и петард. Нелепые падения, гололед, сугробы, снегопады, катание со стихийных горок, скользкая обувь и лишний алкоголь «для согрева» — вот основные факторы, играющие печальную роль в возможном травматизме. При катании с горок не следует скатываться стоя или в толпе людей. Если же не удержали равновесие, то не вытягивайте руки при падении, прикройте ими голову, чтобы избежать черепно-мозговой травмы, — отмечает специалист.
Как рассказали редакции TagilCity.ru в травмпункте, к напряженной новогодней ночи травматологи готовятся уже сейчас. Ни один праздник не вызывает у людей такого веселья и детской радости с одной стороны, а с другой, невнимательности и беспечности, как Новый год. По статистике в этот период количество травм увеличивается почти в два раза.
У каждого травматолога в запасе есть истории о новогодних травмах: это и порезы от разбитых фужеров, ожоги от пиротехники, взрывы петард в руках, травмы глаз от взмывающих пробок шампанского, обморожения заснувшего в сугробе перебравшего алкоголя прохожего, сломанные в гололед не только шпильки сапог, но и кости ног, резаные травмы в процессе приготовления салатов, многочисленные дворовые и кухонные, хулиганские. Страдают все: и дети, и женщины, и мужчины.
Помните, большинство травм люди получают в состоянии алкогольного опьянения. В таком состоянии нарушается координация движений — люди чаще падают. Кроме того, состояние алкогольного опьянения затрудняет постановку диагноза. Например, это происходит при травмах головы и головного мозга, в результате чего диагноз может быть поставлен с опозданием и необходимое лечение отодвинется на неопределенный срок.
Скользкие дорожки, тропинки и тротуары, обледенелые ступеньки становятся причиной падений, неловких движений, в результате которых можно получить травму. Почувствовав, что теряете равновесие, сгруппируйтесь, присядьте на корточки. Вы существенно снизите высоту падения и силу удара. Расслабленные мышцы не защищают кости, поэтому не расслабляйтесь во время падения, иначе возрастает риск получить перелом. Напрягите мышцы при падении — есть шанс, что вы получите ушиб, но не перелом.
Ушиб может быть лёгким — затрагивать слои кожи и подкожной клетчатки. Такие ушибы проявляются синяками и обычно безопасны. Тяжёлые ушибы затрагивают мышцы, нервы, внутренние органы. Это серьёзная патология. Какой именно ушиб — точный диагноз установит врач-травматолог.
1. Холод на место ушиба. Необходимо завернуть в полотенце или ткань любой ледяной пакет из вашей морозилки, постоянно проверять цвет кожных покровов для избежания обморожения.
2. Пострадавшего уложить, обеспечить ему покой.
3. Плотная нетугая повязка выше места повреждения уменьшит отёк, предупредит растекание гематомы.
4. Обработать ссадины для предотвращения инфицирования.
5. Принять обезболивающие средства, если боль нетерпимая. Лучше не принимать анальгетики до приезда бригады скорой помощи или посещения травмпункта.
Если человек упал, как понять насколько серьезная травма? Первый признак повреждения — боль в руке, ноге, груди; второе — ограничение движения рук, ног; третье — ограничение их функционирования. Визуально — припухлость, отеки, изменение цвета кожных покровов до синюшных. Если это произошло на улице — нужно вызвать «Скорую помощь», она отвезет в травмпункт. Если дома, то можно попросить кого-нибудь на машине отвезти вас в травмпункт.
Битая посуда, фужеры и елочные игрушки могут стать причиной травм. Сразу же тщательно соберите осколки (ни в коем случае голыми руками!): заметите на совок. При травмировании осколками, выньте аккуратно кусочки стекла из раны и обработайте ее любым спиртсодержащим раствором. Неглубокие порезы и царапины заживают быстро. С глубокими порезами необходимо срочно обратиться в травмпункт — возможно потребуется профессиональная медицинская помощь.
Безопасных пиротехнических средств не бывает. Самые распространенные повреждения — ожоги рук и лица. Это опасные травмы, которые могут привести к потере зрения и ампутации конечностей. Чтобы не стать фаер-героем, следует соблюдать несколько правил. Подходите ответственно к пользованию пиротехникой. Приобретайте ее только в специализированных магазинах. Читайте инструкцию по применению — выясните, на каком расстоянии безопасно поджигать фитиль. Не запускайте фейерверки и петарды в людных местах. Устраивайте фейерверки на безопасном расстоянии или вдали от людных мест.
Тщательно соблюдайте технику безопасности. Она должна быть указана в инструкции или на коробке. Убедитесь, что в зоне поражения нет людей и животных. Если кто-то пострадал, немедленно вызывайте скорую или сами доставьте пострадавшего в больницу.
Открывая шампанское, прикройте пробку полотенцем — в таком случае пробка не выскочит и не попадет вам или вашим друзьям в лицо, не направляйте горлышко бутылки в сторону людей.
Если вы получили травму, не откладывайте визит к врачу до окончания праздников. Бывают повреждения, на первый взгляд незначительные, но с отдаленными последствиями. Вылечить их могут только врачи.
После получения травмы необходимо немедленно обратиться в ближайший травмпункт на прием к травматологу, сделать при необходимости рентген. Очень важно вовремя выявить, что случилось: ушиб, вывих или перелом, назначить лечение.
Травматологический пункт работает круглосуточно без выходных и праздников. Вовремя оказанная медицинская помощь помогает избежать осложнений, а срок реабилитации после травмы значительно короче.