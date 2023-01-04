Лыжник умер на базе «Спартак» в Нижнем Тагиле

По словам очевидцев, тагильчанина доставили к базе в бессознательном состоянии. Туда уже прибыли медики скорой помощи, которые пытались реанимировать мужчину. Однако их старания не увенчались успехом.
В полиции отметили, что смерть не носила криминального характера. Мужчине стало плохо во время катания на лыжах, пишет АН «Между строк».
Напомним, в конце ноября в Нижнем Тагиле прямо в салоне автобуса скончался 83-летний пенсионер. О этом объявил водитель транспортного средства пассажирам, которые ждали рейс на остановке. Предварительно установлено, что причиной гибели мужчины могла стать остановка сердца.