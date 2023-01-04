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Лыжник умер на базе «Спартак» в Нижнем Тагиле

Сегодня, 08:13
Фото: 1MI
Мужчина скончался 2 января на лыжной базе «Спартак» в Нижнем Тагиле.

По словам очевидцев, тагильчанина доставили к базе в бессознательном состоянии. Туда уже прибыли медики скорой помощи, которые пытались реанимировать мужчину. Однако их старания не увенчались успехом.

В полиции отметили, что смерть не носила криминального характера. Мужчине стало плохо во время катания на лыжах, пишет АН «Между строк».

Напомним, в конце ноября в Нижнем Тагиле прямо в салоне автобуса скончался 83-летний пенсионер. О этом объявил водитель транспортного средства пассажирам, которые ждали рейс на остановке. Предварительно установлено, что причиной гибели мужчины могла стать остановка сердца.

Мужчина умер в салоне автобуса в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Происшествия#Нижний Тагил#Лыжник#База#Смерть
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