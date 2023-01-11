TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Прощание с погибшим на СВО военным из ЗАТО под Нижним Тагилом перенесено

Сегодня, 10:50
Фото: Фото со страницы Александра Иванова
Прощание с военным Сухоевым Романом из ЗАТО перенесли из-за позднего прилета самолета с его телом.

Прощание состоится 12 января в 11.00 в здании Уфимского сельского клуба. В 13.00 начнется отпевание в храме святого Георгия. Похороны начнутся в 14.00.

Об этом сообщил глава городского округа ЗАТО Свободный Александр Иванов. Он добавил, что машина мэрии доставит венки и цветы к месту захоронения.

Ранее сообщалось, что мужчина был начальником котельной в ЗАТО под Нижним Тагилом. Роману Сухоеву было 47 лет. О его гибели стало известно 29 декабря. Дома мужчину ждали жена и четверо детей. На спецоперацию он отправился в сентябре. На СВО он был старшим прапорщиком и командиром отделения.

Начальник котельной в ЗАТО под Нижним Тагилом погиб на спецоперации
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Происшествия#Операция на Украине#Нижний Тагил#Погиб#Командир#Спецоперация
Подпишитесь
Я видела мертвых: жертва ДТП в Тагиле рассказала о пятидневной коме и пьяном водителе
Вчера, 09:17
До 9,5 раза превышал норму сероводород в воздухе Тагила в новогодние праздники
Вчера, 14:16
Серийный педофил из Нижнего Тагила получил 24 года тюрьмы
Вчера, 13:50
Безнал в автобусах и маршрутках планируется ввести до конца 2023 года в Нижнем Тагиле
Сегодня, 02:39
Сколько дорог отремонтируют в 2023 году в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:48
Угрозы, побои и разбитое авто. Тагильчанка обвиняет бывшего сожителя в преследовании
9 января 13:28