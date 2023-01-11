Прощание с погибшим на СВО военным из ЗАТО под Нижним Тагилом перенесено

Прощание состоится 12 января в 11.00 в здании Уфимского сельского клуба. В 13.00 начнется отпевание в храме святого Георгия. Похороны начнутся в 14.00.
Об этом сообщил глава городского округа ЗАТО Свободный Александр Иванов. Он добавил, что машина мэрии доставит венки и цветы к месту захоронения.
Ранее сообщалось, что мужчина был начальником котельной в ЗАТО под Нижним Тагилом. Роману Сухоеву было 47 лет. О его гибели стало известно 29 декабря. Дома мужчину ждали жена и четверо детей. На спецоперацию он отправился в сентябре. На СВО он был старшим прапорщиком и командиром отделения.