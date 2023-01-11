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Начальник котельной в ЗАТО под Нижним Тагилом погиб на спецоперации

Сегодня, 06:54
Фото: 1MI
47-летний Роман Сухоев из ЗАТО Свободный под Нижним Тагилом погиб на спецоперации ВС РФ. О гибели военнообязанного стало известно 29 декабря 2022 года.

Роман Евгеньевич — уроженец поселка Уфимский в Ачитском районе Свердловской области. Появился на свет 26 сентября 1975 года. На закрытой территории проживал как минимум 20 лет. Обязательную военную службу прошел в 42 ракетной дивизии Нижнего Тагила. В гражданской жизни трудился начальником котельной. У погибшего осталось четверо детей и жена.

погибший Роман Сухоев
Фото: Александр Иванов

Принимать участие в СВО Сухоев начал в сентябре прошлого года. Глава городского округа ЗАТО Свободный Александр Иванов выразил соболезнования семье погибшего бойца и сообщил, что панихида и похороны пройдут 11 января в 10:00 по уральскому времени в храме Дмитрия Донского.

С погибшим на СВО водителем автобуса попрощались в свердловском селе
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Ранее на южных рубежах скончался водитель автобуса из села под Тавдой. Местные жители отзывались о Дмитрие Кузеванове как о добропорядочном и трудолюбивом человеке, который из благих побуждений поддерживал благоприятный внешний вид города и приводил в порядок заброшенные здания и детские площадки.

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