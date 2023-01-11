Начальник котельной в ЗАТО под Нижним Тагилом погиб на спецоперации

Ранее на южных рубежах скончался водитель автобуса из села под Тавдой. Местные жители отзывались о Дмитрие Кузеванове как о добропорядочном и трудолюбивом человеке, который из благих побуждений поддерживал благоприятный внешний вид города и приводил в порядок заброшенные здания и детские площадки.