Начальник котельной в ЗАТО под Нижним Тагилом погиб на спецоперации

Роман Евгеньевич — уроженец поселка Уфимский в Ачитском районе Свердловской области. Появился на свет 26 сентября 1975 года. На закрытой территории проживал как минимум 20 лет. Обязательную военную службу прошел в 42 ракетной дивизии Нижнего Тагила. В гражданской жизни трудился начальником котельной. У погибшего осталось четверо детей и жена.
Принимать участие в СВО Сухоев начал в сентябре прошлого года. Глава городского округа ЗАТО Свободный Александр Иванов выразил соболезнования семье погибшего бойца и сообщил, что панихида и похороны пройдут 11 января в 10:00 по уральскому времени в храме Дмитрия Донского.
Ранее на южных рубежах скончался водитель автобуса из села под Тавдой. Местные жители отзывались о Дмитрие Кузеванове как о добропорядочном и трудолюбивом человеке, который из благих побуждений поддерживал благоприятный внешний вид города и приводил в порядок заброшенные здания и детские площадки.