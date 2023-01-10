19-летний солдат из свердловского села погиб на СВО

Известно, что погиб молодой человек 29 декабря, исполняя воинский долг, сообщила администрация сельского поселения.
Родные и близкие простятся с участником боев 10 января в Доме культуры Таборинского села. В администрации выразили глубочайшие соболезнования семье погибшего.
Ранее сообщалось о гибели водителя школьного автобуса из села Городище на спецоперации. Дмитрия Кузеванова похоронили 9 января. Ему было 47 лет. Для руководства школы, в которой он работал, стало неожиданно, что мужчина отправился на СВО.