19-летний солдат из свердловского села погиб на СВО

Ранее сообщалось о гибели водителя школьного автобуса из села Городище на спецоперации. Дмитрия Кузеванова похоронили 9 января. Ему было 47 лет. Для руководства школы, в которой он работал, стало неожиданно, что мужчина отправился на СВО.