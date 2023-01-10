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На СВО погибли два жителя Артемовского городского округа

Сегодня, 15:04
Фото: 1MI
Двое мужчин из Артемовского ГО погибли на СВО. Это Лосев Вячеслав и Миниахметов Сергей.

О гибели военных сообщили в администрации городского округа.

Они настоящие Герои, которые навсегда останутся для нас всех примером мужества и отваги, - добавили в мэрии.

Похоронят мужчин 12 января. Прощание с ними состоится в МБУК Артемовского городского округа ДК им. А.С. Попова (переулок Заводской, 4) с 11.00 до 13.00. В администрации выразили свои соболезнования семьям погибших солдат. 

Ранее сообщалось о гибели свердловского солдата в зоне спецоперации. Дмитрию Стрелкову было 19 лет. Прощание с ним состоялось 10 января в Доме культуры Таборинского села.

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