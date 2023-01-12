165 дней жители Нижнего Тагила дышали грязным воздухом в 2022 году

По данным УГМС, за 10 месяцев 2022 года уровень загрязнения воздуха в Нижнем Тагиле менялся несколько раз. Месяцами с «очень высоким» уровнем были февраль, март, июль и октябрь. В остальные месяцы уровень снижался до «высокого». Качество воздуха определяется по комплексному индексу приоритетных веществ-загрязнителей. В Нижнем Тагиле их 21. Согласно федеральной программе «Чистый воздух», их количество в атмосфере должно снижаться из года в год. Однако пока с начала реализации программы этого не происходит.