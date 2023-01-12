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165 дней жители Нижнего Тагила дышали грязным воздухом в 2022 году

Сегодня, 10:14
Фото: TagilCity.ru
Весь прошедший год редакция TagilCity.ru не переставала делать независимые замеры воздуха на наличие вредных веществ. Пришло время подвести итоги 2022 года. Мы собрали результаты собственных замеров и замеров постов УГМС. Оказалось, что жители Нижнего Тагила дышали выбросами 165 дней из 365.

Самыми «грязными» месяцами были август и сентябрь

По итогу замеров оказалось, что чаще всего выбросы в тагильский воздух были в сентябре и августе, 25 и 22 дня соответственно. Третье место разделили январь, март и апрель — по 20 дней с грязным воздухом. Кроме того, зимний месяц отличился рекордными превышениями: три раза сероводород превышал норму от 10,2 до 19,8 ПДК.

В феврале, марте и апреле количество «грязных» дней несколько снизилось — 17, 19 и 20 соответственно. А реже всего выбросы были в июле, октябре и декабре — по четыре дня в каждом месяце.

Фото: TagilCity.ru

По данным УГМС, за 10 месяцев 2022 года уровень загрязнения воздуха в Нижнем Тагиле менялся несколько раз. Месяцами с «очень высоким» уровнем были февраль, март, июль и октябрь. В остальные месяцы уровень снижался до «высокого». Качество воздуха определяется по комплексному индексу приоритетных веществ-загрязнителей. В Нижнем Тагиле их 21. Согласно федеральной программе «Чистый воздух», их количество в атмосфере должно снижаться из года в год. Однако пока с начала реализации программы этого не происходит.

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В лидерах — сероводород

Всего за год газоанализатор и станции мониторинга УГМС во время непрерывного, то есть не лабораторного, отбора проб ловили восемь разных веществ. В лидеры вышел сероводород. Этот газ, который имеет запах тухлых яиц и бьет по нервной и дыхательной системам человека, превышал норму 127 раз за год, его максимальное ПДК было 19,8. Такое значение зафиксировала станция УГМС на Красном Камне во время смога 30 января.

Диоксид азота превышал норму 50 раз за год (максимум 4,5 ПДК). Формальдегид, вызывающий риск развития рака, был выше нормы 37 раз за год (максимум 2,6 ПДК). По три раза — озон (максимум 1,5 ПДК), оксид азота (максимум 2,3 ПДК), диоксид серы (максимум 2,5 ПДК) и оксид углерода (максимум 1,7 ПДК).

Фото: TagilCity.ru

Один раз газоанализатор TagilCity.ru «Геолан-1П» поймал на Сухоложском поселке превышение синильной кислоты в 40 раз. В тот день в городе действовал режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных веществ. 

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Всего за год станции УГМС зафиксировали 10 случаев высокого загрязнения воздуха, то есть больше 10 ПДК, в Нижнем Тагиле. Шесть раз — это был сероводород и четыре раза, по результатам лабораторных исследований, — бензапирен.

Основной вклад в загрязнение воздуха в Нижнем Тагиле вносит ЕВРАЗ НТМК — на его долю приходится почти 60% от общего объема выбросов. Например, в 2021 году комбинат выбросил в атмосферу 65,8 тысячи тонн загрязняющих веществ. Это на 1,5 тысячи тонн больше, чем годом ранее. На втором месте — ВГОК с объемом выбросов 40 тысяч тонн в год. В разы меньше вредных веществ выбрасывает «Уралвагонзавод» — около 5 тысячи тонн в год. А «Уралхимпласт» — примерно 50 тонн в год.

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Не везет жителям Сухоложского

Чаще всего выбросы с превышением нормы фиксировались на Сухоложском поселке — 86 раз за год. Именно к этой части Нижнего Тагила ближе всего находится промышленная зона. В центре города в районе вокзала газоанализатор ловил превышения 51 раз за год, в основном это был диоксид азота. 

На Вагонке превышения вредных веществ было 46 раз за год, на Тагилстрое — 42 раза. Больше всего повезло жителям Красного Камня, они дышали грязным воздухом лишь 29 раз за год.

Фото: TagilCity.ru

Во время выбросов тагильчане массово начинают жаловаться на ухудшение самочувствия — кашель, отек горла, головные боли, слезотечение. У некоторых обостряются хронические болезни. Больше всего, по мнению врачей, страдают пожилые люди и дети. Здоровье последних напрямую зависит от экологической обстановки в городе.

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Однако бывает так, что химический запах в воздухе присутствует, но мониторинг воздуха в этот день показывает нули. Экологи связывают это с особенностями замеров станций Росгидромета (УГМС) и Росприроднадзора, которые отбирают пробы на высоте 2-2,5 метра.

По факту никто из нас на этой высоте не живет. И в результате у нас люди, живущие на высоких этажах, жалуются, а станции, которые находятся ниже, поток не видят, не ловят. И возникают противоречия, — считает руководитель московского отделения «Всероссийского общества охраны природы» Элмурод Расулмухамедов.

По его мнению, для объективности и более наглядной картины замеры следует делать на разных уровнях от земли.

#Анна Григорьева#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Замеры#Газоанализатор#УГМС#Выбросы#Спецпроекты
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