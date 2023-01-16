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Posted Сегодня, 14:59

Published Сегодня, 14:59

Modified Сегодня, 15:01

Updated Сегодня, 15:01

Отменена мобилизация экс-министра Свердловской области Алексея Пьянкова на СВО

Сегодня, 14:59
Фото: 1MI
Призывная комиссия и суд приняли решение об отмене мобилизации бывшего министра госимущества Свердловской области Алексея Пьянкова на спецоперацию.

Мужчина совершил попытку обжаловать это решение в судебном порядке. Он настаивал, что должен отправиться на СВО. Он оперировал тем, что у него нет непогашенных судимостей, а значит он может отправиться на Украину, пишет 66.ru.

Представители военного комиссариата высказались против. Они объяснили, что по закону призыву не подлежат мужчины, в отношение которых ведется следствие, дознание, либо если уголовное дело в отношении них передано в суд.

 Судья пришел к выводу, что, когда ранее было принято решение об отправке Пьянкова на СВО, не было учтено, что в отношение него ведется следствие. В результате иск экс-чиновника оставили без удовлетворения.

Напомним, что Пьянкова обвиняют в серии коррупционных преступлений и создании ОПГ. Мобилизовали его в октябре.

Экс-министр госимущества Свердловской области мобилизован
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#Елена Озерова#Общество#Операция на Украине#Новости УрФО#Суд#Отмена мобилизации#Уголовное дело
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