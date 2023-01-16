Отменена мобилизация экс-министра Свердловской области Алексея Пьянкова на СВО

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Мужчина совершил попытку обжаловать это решение в судебном порядке. Он настаивал, что должен отправиться на СВО. Он оперировал тем, что у него нет непогашенных судимостей, а значит он может отправиться на Украину, пишет 66.ru.
Представители военного комиссариата высказались против. Они объяснили, что по закону призыву не подлежат мужчины, в отношение которых ведется следствие, дознание, либо если уголовное дело в отношении них передано в суд.
Судья пришел к выводу, что, когда ранее было принято решение об отправке Пьянкова на СВО, не было учтено, что в отношение него ведется следствие. В результате иск экс-чиновника оставили без удовлетворения.
Напомним, что Пьянкова обвиняют в серии коррупционных преступлений и создании ОПГ. Мобилизовали его в октябре.