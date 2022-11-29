Экс-министр госимущества Свердловской области мобилизован

Алексей Пьянков отправился на СВО за несколько дней до истечения срока ознакомления с материалами уголовного дела, сообщает портал 66.ru.
Главой министерства Алексей стал в 2012 году. В 2015-м в распорядительной дирекции МУГИСО прошли обыски по делу о выкупе из частной собственности здания на Репина, 5с, у Центрального стадиона.
Тогда объект выкупило у собственников третье лицо, и уже у него МУГИСО купило его за 230 миллионов рублей. Сразу после сделки помещения были снесены и начались работы по реконструкции стадиона.
Следствие заподозрило Пьянкова в получении взятки за выкуп дома на Репина по завышенной цене. Позже в деле появилось еще полтора десятка аналогичных эпизодов. В 2016-м Алексей покинул должность министра.