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Экс-министр госимущества Свердловской области мобилизован

Сегодня, 08:37
Фото: 1MI
Бывший министр госимущества Свердловской области Алексей Пьянков отправился на СВО из-под следствия. Экс-чиновника подозревают в коррупции при подготовке к чемпионату мира по футболу четыре года назад.

Алексей Пьянков отправился на СВО за несколько дней до истечения срока ознакомления с материалами уголовного дела, сообщает портал 66.ru.

Главой министерства Алексей стал в 2012 году. В 2015-м в распорядительной дирекции МУГИСО прошли обыски по делу о выкупе из частной собственности здания на Репина, 5с, у Центрального стадиона.

Тогда объект выкупило у собственников третье лицо, и уже у него МУГИСО купило его за 230 миллионов рублей. Сразу после сделки помещения были снесены и начались работы по реконструкции стадиона.

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Следствие заподозрило Пьянкова в получении взятки за выкуп дома на Репина по завышенной цене. Позже в деле появилось еще полтора десятка аналогичных эпизодов. В 2016-м Алексей покинул должность министра.

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