Родные мобилизованных уральцев пожаловались на обвинения в дезертирстве

Со слов женщины, брата отправили из Магнитогорска в 32-й военный городок, а после — в зону проведения специальной военной операции ВС РФ на Украине. Там мужчина рыл окопы с 14 по 15 ноября, в этот временной промежуток произошел обстрел силами противника.