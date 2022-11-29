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Родные мобилизованных уральцев пожаловались на обвинения в дезертирстве

Сегодня, 06:46
Фото: 1MI
Сестра мобилизованного мужчины с Урала рассказала, что ее брата Евгения обвинили в дезертирстве за отступление с линии рытья окопов. Военный принял соответствующее решение из-за вражеского обстрела.

Со слов женщины, брата отправили из Магнитогорска в 32-й военный городок, а после — в зону проведения специальной военной операции ВС РФ на Украине. Там мужчина рыл окопы с 14 по 15 ноября, в этот временной промежуток произошел обстрел силами противника.

Группе военных не давали приказа открыть огонь, из-за чего они решили тактически отступить. Далее мужчин обезоружили и задержали, а происходившее зафиксировали на камеру. Уральцу, сообщила Валентина изданию Е1, вменяют статью о дезертирстве из-за того, что тот якобы отказался выполнять приказ и идти на передовую.

Родственники мобилизованных уральцев обратились в военную прокуратуру Екатеринбурга
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Женщина обратилась в военную прокуратуру Екатеринбурга.

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