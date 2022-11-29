Родственники мобилизованных уральцев обратились в военную прокуратуру Екатеринбурга

Со слов сестры одного из военнообязанных, ее брат Евгений оказался в 32-м военном городке после мобилизации в Магнитогорске. Дальше он направился в зону спецоперации, где попал под обстрел во время рытья окопов. У мужчин не было приказа стрелять, поэтому они приняли решение отодвинуть позиции на некоторое расстояние назад. После этого, рассказал Е1 женщина, их обвинили в дезертирстве.