TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Родственники мобилизованных уральцев обратились в военную прокуратуру Екатеринбурга

Сегодня, 05:27
Фото: 1MI
Причиной обращения родственников в военную прокуратуру Екатеринбурга стало возможное обвинение военнослужащих в дезертирстве.

Семьи мобилизованных из Челябинска приехали в столицу Свердловской области для того, чтобы защитить близких мужчин. Они подали в государственный орган заявление, в котором числится семь фамилий.

«А мужика-то в доме нет». Уральский депутат осудил чиновника за игнор мобилизованных
Узнать подробнее

Со слов сестры одного из военнообязанных, ее брат Евгений оказался в 32-м военном городке после мобилизации в Магнитогорске. Дальше он направился в зону спецоперации, где попал под обстрел во время рытья окопов. У мужчин не было приказа стрелять, поэтому они приняли решение отодвинуть позиции на некоторое расстояние назад. После этого, рассказал Е1 женщина, их обвинили в дезертирстве.

При этом жительница Челябинской области указывает на ряд нарушений: например, у ее родственника отсутствует жетон, по которому семья могла бы получать выплаты. Кроме того, утверждает женщина, Евгений не имеет никакого боевого опыта, кроме срочной службы, а до мобилизации он работал на предприятии оборонно-промышленного комплекса.

«Получили не все»: мобилизованные свердловчане остались без личных жетонов
Узнать подробнее

В гражданской прокуратуре Челябинской области женщине отказали в том, чтобы принять заявление, и направили в военную прокуратуру Екатеринбурга. Там документы приняли, дело пообещали направить дальше — в военную прокуратуру объединенной группировки войск.

Читайте также:
Жительница Челябинска требует признать отцом своего сына погибшего мобилизованногоВ попытках вернуть мобилизованного мужа жительница Екатеринбурга потеряла 53 тысячиНовый способ уклонения от отправки на спецоперацию придумали мобилизованные в Елани
#Анна Варнакина#Происшествия#Частичная мобилизация в России#Екатеринбург#Прокуратура#Военные#Мобилизованные
Подпишитесь
Орден, залпы и гимн. В Нижнем Тагиле простились с погибшим в СВО Дмитрием Отливаном
Вчера, 10:29
Итоги недели в Нижнем Тагиле: приезд министра, превышение сероводорода и смог
Вчера, 13:15
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ребенку 3 млн компенсации за смерть кормильца
Вчера, 10:13
Новый забор на месте для долгожданной больницы в Нижнем Тагиле появится в декабре
Сегодня, 03:21
250 осужденных трудоустроят на «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 02:32
60 тысяч потратит мэрия Тагила на подарки в конкурсах по пожарной безопасности
Сегодня, 04:09