Родственники мобилизованных уральцев обратились в военную прокуратуру Екатеринбурга

Семьи мобилизованных из Челябинска приехали в столицу Свердловской области для того, чтобы защитить близких мужчин. Они подали в государственный орган заявление, в котором числится семь фамилий.
Со слов сестры одного из военнообязанных, ее брат Евгений оказался в 32-м военном городке после мобилизации в Магнитогорске. Дальше он направился в зону спецоперации, где попал под обстрел во время рытья окопов. У мужчин не было приказа стрелять, поэтому они приняли решение отодвинуть позиции на некоторое расстояние назад. После этого, рассказал Е1 женщина, их обвинили в дезертирстве.
При этом жительница Челябинской области указывает на ряд нарушений: например, у ее родственника отсутствует жетон, по которому семья могла бы получать выплаты. Кроме того, утверждает женщина, Евгений не имеет никакого боевого опыта, кроме срочной службы, а до мобилизации он работал на предприятии оборонно-промышленного комплекса.
В гражданской прокуратуре Челябинской области женщине отказали в том, чтобы принять заявление, и направили в военную прокуратуру Екатеринбурга. Там документы приняли, дело пообещали направить дальше — в военную прокуратуру объединенной группировки войск.