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В попытках вернуть мобилизованного мужа жительница Екатеринбурга потеряла 53 тысячи

Сегодня, 12:12
Фото: 1MI
Муж обманутой жительницы Екатеринбурга был мобилизован, несмотря на проблемы со здоровьем. Через время девушке позвонили из «военной прокуратуры» и запросили 53 тысячи рублей на юристов. Женщина согласилась и перевела мошенникам деньги.

Жена мобилизованного рассказала, что оказанные ей услуги не стоят таких денег, однако обязательства сторон были выполнены и повода для суда екатеринбурженка не видит. На уловки лже-юристов попались и другие знакомые свердловчанки.

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У этих якобы юристов одна схема: бесплатная консультация, подписание договора и юрист отправляет документы из списка по договору, — сообщила жертва мошенников из Екатеринбурга изданию Е1.

Кроме того, каждый документ, который отправляется родственнику мобилизованного, содержит приписку: «Претензий не имею, дата, подпись». Таким образом, аферисты снимают с себя ответственность.

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Далее идет ряд проблем: консультанты не выходят на связь, обещанного сопровождения не происходит.

#Анна Варнакина#Екатеринбург#Криминал#Юрист#Мобилизация#Деньги#Мошенники#Частичная мобилизация в России
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