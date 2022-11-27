В попытках вернуть мобилизованного мужа жительница Екатеринбурга потеряла 53 тысячи

Жена мобилизованного рассказала, что оказанные ей услуги не стоят таких денег, однако обязательства сторон были выполнены и повода для суда екатеринбурженка не видит. На уловки лже-юристов попались и другие знакомые свердловчанки.
У этих якобы юристов одна схема: бесплатная консультация, подписание договора и юрист отправляет документы из списка по договору, — сообщила жертва мошенников из Екатеринбурга изданию Е1.
Кроме того, каждый документ, который отправляется родственнику мобилизованного, содержит приписку: «Претензий не имею, дата, подпись». Таким образом, аферисты снимают с себя ответственность.
Далее идет ряд проблем: консультанты не выходят на связь, обещанного сопровождения не происходит.