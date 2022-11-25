Житель Нижнего Тагила лишился 659 тысяч рублей после звонка из «ФСБ»

25-летнему сотруднику промышленного предприятия поступил звонок с номера, который принадлежит Федеральной службе безопасности. Человек на другом конце провода представился сотрудником ведомства и сообщил, что банковский счет тагильчанина находится в опасности, рассказал начальник следственного управления МУ МВД «Нижнетагильское» полковник юстиции Ахсар Келехсаев.
Якобы на имя заводчанина неизвестные пытаются оформить кредит. После с ним связался «сотрудник Центробанка», который пояснил, что паспортные данные тагильчанина стали известны третьим лицам. В итоге злоумышленники убедили его оформить кредиты в нескольких банках на общую сумму 659 тысяч рублей. Эти деньги молодой человек перевел на указанные ему счета.
В дежурную часть поступил звонок от мужчины, который сообщил, что его коллега оформляет кредиты и переводит деньги на какие-то неизвестные счета. Его пытались убедить, что это обман, но никого не слушает. Благодаря звонку, сотрудники полиции смогли выйти на связь с этим человеком. Кредитные деньги он уже перевел, а собственные 300 тысяч рублей удалось спасти, — сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».
Напомним, жительница Нижнего Тагила решила вложить в инвестиционную компанию 111 тысяч рублей. Однако это оказалась очередной мошеннической схемой.