Житель Нижнего Тагила лишился 659 тысяч рублей после звонка из «ФСБ»

Якобы на имя заводчанина неизвестные пытаются оформить кредит. После с ним связался «сотрудник Центробанка», который пояснил, что паспортные данные тагильчанина стали известны третьим лицам. В итоге злоумышленники убедили его оформить кредиты в нескольких банках на общую сумму 659 тысяч рублей. Эти деньги молодой человек перевел на указанные ему счета.