TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Житель Нижнего Тагила лишился 659 тысяч рублей после звонка из «ФСБ»

Сегодня, 11:40
Фото: 1MI
Тагильчанин перевел мошенникам 659 тысяч рублей после звонка от лже-сотрудника ФСБ. Еще 300 тысяч рублей ему удалось сохранить из-за вмешательства сотрудников полиции.

25-летнему сотруднику промышленного предприятия поступил звонок с номера, который принадлежит Федеральной службе безопасности. Человек на другом конце провода представился сотрудником ведомства и сообщил, что банковский счет тагильчанина находится в опасности, рассказал начальник следственного управления МУ МВД «Нижнетагильское» полковник юстиции Ахсар Келехсаев.

Якобы на имя заводчанина неизвестные пытаются оформить кредит. После с ним связался «сотрудник Центробанка», который пояснил, что паспортные данные тагильчанина стали известны третьим лицам. В итоге злоумышленники убедили его оформить кредиты в нескольких банках на общую сумму 659 тысяч рублей. Эти деньги молодой человек перевел на указанные ему счета.

В дежурную часть поступил звонок от мужчины, который сообщил, что его коллега оформляет кредиты и переводит деньги на какие-то неизвестные счета. Его пытались убедить, что это обман, но никого не слушает. Благодаря звонку, сотрудники полиции смогли выйти на связь с этим человеком. Кредитные деньги он уже перевел, а собственные 300 тысяч рублей удалось спасти, — сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Напомним, жительница Нижнего Тагила решила вложить в инвестиционную компанию 111 тысяч рублей. Однако это оказалась очередной мошеннической схемой.

Тагильчанка инвестировала 111 тысяч рублей в мошенников
Узнать подробнее
Читайте также:
Мошенники стали чаще обманывать жителей Нижнего Тагила в 2022 году«Крым чей?»: телефонный мошенник попался на уловку жителя Свердловской области10 миллионов за год перевели мошенникам пенсионеры из Нижнего Тагила
#Анна Григорьева#Происшествия#Эксклюзив#Нижний Тагил#Мошенники#Звонок#Обман
Подпишитесь
Где НМУ и почему заводы снова коптят? Тагильчане жалуются на выбросы по всему городу
Сегодня, 08:27
Экстремальное импортозамещение: в Нижнем Тагиле шьют мотоэкипировку для гонщиков
Сегодня, 11:45
Названа новая дата прощания с погибшим на СВО ефрейтором из Нижнего Тагила
Сегодня, 09:34
Тагильчанка инвестировала 111 тысяч рублей в мошенников
Сегодня, 10:52
Число вакансий на предприятиях в Нижнем Тагиле выросло после мобилизации
Вчера, 08:45
Новый способ уклонения от отправки на спецоперацию придумали мобилизованные в Елани
Сегодня, 11:36