«Крым чей?»: телефонный мошенник попался на уловку жителя Свердловской области

Чаще всего аферисты запугивают «клиента» рассказами о выдаче на его счет кредита, об опасности денежных средств. Далее мошенники используют сеть подставных «сотрудников банков», «полицейских» и так далее, и жертва совершает транзакции на указанные преступниками карты, рассказал руководитель пресс-службы главка МВД Свердловской области Валерий Горелых.
На текущий момент жители области суммарно перевели 1 миллиард 150 миллионов рублей на счета мошенников, из этих денег 137 миллионов отдали в добровольном порядке. Эта цифра меньше той, что была в предыдущем году, на 50 миллионов.
В ходе расследования сыщики узнают, что подозрительные звонки поступают свердловчанам с территорий Украины и иностранных государств. В одном из случаев телефонного мошенничества аферист не смог ответить на вопрос «Крым чей?», и потенциального грабителя раскусили. Об этом сообщает ГУ МВД Свердловской области.