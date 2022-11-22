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«Крым чей?»: телефонный мошенник попался на уловку жителя Свердловской области

Сегодня, 05:24
Фото: 1MI

Мошенники 3806 раз за 10 месяцев обманули жителей Свердловской области

Правоохранители возбудили 3806 уголовных дел из-за обмана доверчивых жителей Свердловской области. Цифра подсчитана за 10 месяцев текущего года. При этом в 145 случаях мошенники звонили жертвам и представлялись сотрудниками силовых структур.
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Чаще всего аферисты запугивают «клиента» рассказами о выдаче на его счет кредита, об опасности денежных средств. Далее мошенники используют сеть подставных «сотрудников банков», «полицейских» и так далее, и жертва совершает транзакции на указанные преступниками карты, рассказал руководитель пресс-службы главка МВД Свердловской области Валерий Горелых.

На текущий момент жители области суммарно перевели 1 миллиард 150 миллионов рублей на счета мошенников, из этих денег 137 миллионов отдали в добровольном порядке. Эта цифра меньше той, что была в предыдущем году, на 50 миллионов.

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В ходе расследования сыщики узнают, что подозрительные звонки поступают свердловчанам с территорий Украины и иностранных государств. В одном из случаев телефонного мошенничества аферист не смог ответить на вопрос «Крым чей?», и потенциального грабителя раскусили. Об этом сообщает ГУ МВД Свердловской области.

#Анна Варнакина#Свердловская область#Криминал#Валерий Горелых#Мошенники#Телефонные мошенники#Кража#Деньги
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