Мошенники «лечили» сына екатеринбурженки от алкоголизма за 3 миллиона рублей

Далее звонки продолжались все время. Мужчина требовал новых перечислений: то для уплаты налогов, то для страховки. Сначала пенсионерка из Екатеринбурга справлялась с требованиями за счет своих средств, а после — оформила ряд банковских кредитов. Также 70-летняя женщина продала две комнаты в двух квартирах.