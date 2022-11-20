Мошенники «лечили» сына екатеринбурженки от алкоголизма за 3 миллиона рублей

Люди «с экстрасенсорными способностями» вели телепередачу. В программе указали номер телефона для связи и консультаций. Женщина позвонила и попросила вылечить сына от алкоголизма с помощью нетрадиционных средств.
По телефону ответила диспетчер Ксения. Она поговорила с женщиной и переадресовала её на «Марка Владимировича», который сообщил: для лечения сына потребуются свечи и другие предметы. Их нужно купить. Цена вопроса — 20 тысяч рублей. Екатеринбурженка сразу же отправила деньги через банковский терминал.
Днем позже псевдоэкстрасенс позвонил сам. С его слов, ситуация куда серьезнее и мужчина находится на грани жизни и смерти. Чтобы худшего не случилось, требуется перевести уже 400 тысяч для «отмаливания».
Далее звонки продолжались все время. Мужчина требовал новых перечислений: то для уплаты налогов, то для страховки. Сначала пенсионерка из Екатеринбурга справлялась с требованиями за счет своих средств, а после — оформила ряд банковских кредитов. Также 70-летняя женщина продала две комнаты в двух квартирах.
Позже, когда денежные средства закончились, жертва мошенников обратилась в микрофинансовые организации. Обман продолжался до ноября, пока екатеринбурженка не пришла к правоохранителям. На момент обращения сумма денежных переводов насчитывала более 3 миллионов рублей.
Полицейские уточняют обстоятельства случившегося. «Марка Владимировича» подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.