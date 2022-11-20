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Мошенники «лечили» сына екатеринбурженки от алкоголизма за 3 миллиона рублей

Сегодня, 08:07
Фото: 1MI
Мошенники «вытянули» из 70-летней пенсионерки из Екатеринбурга, которая пыталась вылечить сына от алкоголизма, более 3 миллионов рублей за 10 месяцев.

Люди «с экстрасенсорными способностями» вели телепередачу. В программе указали номер телефона для связи и консультаций. Женщина позвонила и попросила вылечить сына от алкоголизма с помощью нетрадиционных средств.

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По телефону ответила диспетчер Ксения. Она поговорила с женщиной и переадресовала её на «Марка Владимировича», который сообщил: для лечения сына потребуются свечи и другие предметы. Их нужно купить. Цена вопроса — 20 тысяч рублей. Екатеринбурженка сразу же отправила деньги через банковский терминал.

Днем позже псевдоэкстрасенс позвонил сам. С его слов, ситуация куда серьезнее и мужчина находится на грани жизни и смерти. Чтобы худшего не случилось, требуется перевести уже 400 тысяч для «отмаливания».

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Далее звонки продолжались все время. Мужчина требовал новых перечислений: то для уплаты налогов, то для страховки. Сначала пенсионерка из Екатеринбурга справлялась с требованиями за счет своих средств, а после — оформила ряд банковских кредитов. Также 70-летняя женщина продала две комнаты в двух квартирах.

Позже, когда денежные средства закончились, жертва мошенников обратилась в микрофинансовые организации. Обман продолжался до ноября, пока екатеринбурженка не пришла к правоохранителям. На момент обращения сумма денежных переводов насчитывала более 3 миллионов рублей.

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Полицейские уточняют обстоятельства случившегося. «Марка Владимировича» подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Деньги#Экстрасенсы#Мошенничество#Полиция
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