В Нижнем Тагиле женщина перевела на счет кибермошенников более 700 тысяч рублей

Правоохранители настоятельно просят тагильчан быть внимательными при общении с незнакомцами. Не доверять полученной по телефону информации от неизвестных лиц, а также объяснить своим пожилым родственникам, чтобы те ни при каких обстоятельствах не впускали в дом посторонних лиц, а о появлении последних незамедлительно сообщали родным или в органы внутренних дел.