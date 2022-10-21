В Нижнем Тагиле женщина перевела на счет кибермошенников более 700 тысяч рублей

В полицию Нижнего Тагила с заявлением о мошенничестве обратилась 50-летняя горожанка. По словам потерпевшей, ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России "Нижнетагильское".
В ходе разговора неизвестный мужчина сообщил, что на женщину оформлен кредит. Одновременно кто-то пытается поменять телефон привязанный к банковскому приложению, сказал «кредитный менеджер».
Чтобы исключить попытку кражи денег, злоумышленник убедил женщину взять кредит. После оформления тагильчанка перечислила все деньги на рекомендованный злоумышленниками «безопасный счет». Родные посоветовали потерпевшей обратиться в полицию.
Правоохранители настоятельно просят тагильчан быть внимательными при общении с незнакомцами. Не доверять полученной по телефону информации от неизвестных лиц, а также объяснить своим пожилым родственникам, чтобы те ни при каких обстоятельствах не впускали в дом посторонних лиц, а о появлении последних незамедлительно сообщали родным или в органы внутренних дел.