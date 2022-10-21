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В Нижнем Тагиле женщина перевела на счет кибермошенников более 700 тысяч рублей

Вчера, 11:39
Фото: 1MI
Жительница Нижнего Тагила перевела злоумышленникам более 700 тысяч рублей. Для этого, 50-летнюю тагильчанку убедили оформить кредит на свое имя. После чего женщина перевела все деньги на «безопасный счет».

В полицию Нижнего Тагила с заявлением о мошенничестве обратилась 50-летняя горожанка. По словам потерпевшей, ей позвонил неизвестный и  представился сотрудником банка, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России "Нижнетагильское".

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В ходе разговора неизвестный мужчина сообщил, что на женщину оформлен кредит. Одновременно кто-то пытается поменять телефон привязанный к банковскому приложению, сказал «кредитный менеджер». 

Чтобы исключить попытку кражи денег, злоумышленник убедил женщину взять кредит. После оформления тагильчанка перечислила все деньги на рекомендованный злоумышленниками «безопасный счет».  Родные посоветовали потерпевшей обратиться в полицию.

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Правоохранители настоятельно просят тагильчан быть внимательными при общении с незнакомцами. Не доверять полученной по телефону информации от неизвестных лиц, а также объяснить своим пожилым родственникам, чтобы те ни при каких обстоятельствах не впускали в дом посторонних лиц, а о появлении последних незамедлительно сообщали родным или в органы внутренних дел.

#Криминал#Федор Быстров#Мошенники#Телефонные мошенники#Кредит#Нижний Тагил
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