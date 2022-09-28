Сотрудница УрО РАН в Екатеринбурге перевела мошенникам почти полмиллиона рублей

Правоохранители выяснили, что екатеринбурженке позвонил мужчина и представился «сотрудником ЦБ РФ Игорем Долматовым». Он рассказал жертве о том, что её банковским вкладом кто-то пытается завладеть. Чтобы предотвратить кражу, женщине необходимо снять все имеющиеся сбережения, сумма которых составила 462 тысячи рублей, оповещает ГУ МВД России по Свердловской области.