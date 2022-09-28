Сотрудница УрО РАН в Екатеринбурге перевела мошенникам почти полмиллиона рублей

Деньги, которые женщина отдала преступникам, составляли практически всю сумму её накоплений. После этого свердловчанка пошла в полицию.
Правоохранители выяснили, что екатеринбурженке позвонил мужчина и представился «сотрудником ЦБ РФ Игорем Долматовым». Он рассказал жертве о том, что её банковским вкладом кто-то пытается завладеть. Чтобы предотвратить кражу, женщине необходимо снять все имеющиеся сбережения, сумма которых составила 462 тысячи рублей, оповещает ГУ МВД России по Свердловской области.
Ранее жительница Нижнего Тагила «инвестировала» мошенникам почти 900 тысяч рублей. Она решила подзаработать на бирже, а после получила звонок от «финансового специалиста» из Санкт-Петербурга.