Более 2,6 млн рублей отправил «Центробанку» пенсионер из Нижнего Тагила

Сначала мужчине позвонил неизвестный. Он сообщил о совместной проверке с ФСБ. Якобы в отделение банка в Москве обратился с доверенностью от пенсионера обратился молодой человек, назвавшийся племянником, и пробует оформить кредит. Злоумышленник сообщил, что счета пенсионера в опасности и им требуется защита. При этом он вынудил пенсионера назвать банки, в которых тот хранит свои сбережения.