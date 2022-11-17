Более 2,6 млн рублей отправил «Центробанку» пенсионер из Нижнего Тагила

Мужчина обратился в полицию и рассказал, что почти неделю злоумышленники держали его в стрессовом состоянии. Они запрещали сообщать кому-либо о проводимых действиях, сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».
Сначала мужчине позвонил неизвестный. Он сообщил о совместной проверке с ФСБ. Якобы в отделение банка в Москве обратился с доверенностью от пенсионера обратился молодой человек, назвавшийся племянником, и пробует оформить кредит. Злоумышленник сообщил, что счета пенсионера в опасности и им требуется защита. При этом он вынудил пенсионера назвать банки, в которых тот хранит свои сбережения.
Сохранение средств заключалось в их переводе на другие счета, которые назовет звонивший. Пенсионеру не дали опомниться и сообщили, что около дома стоит такси, а потому надо срочно ехать. Незнакомец постоянно спрашивал пенсионера о местонахождении и требовал оставить все втайне от сотрудников банка. Узнав, что средства сняты, незнакомец переправил средства в другой банк, назвав счет для перевода денег.
На этом звонки не прекратились. Звонки продолжились с нескольких других номеров. Общение также переводилось в мессенджеры. Пенсионеру даже присылали документ, который якобы подтверждает личность сотрудника. Еще два раза пенсионер переводил средства. В банке он говорил, что переводы совершает родственникам.
Пенсионер записывал все номера счетов и имена получавших переводы, а также сохранял все чеки. В какой-то момент он понял, что его обманули и обратился в полицию. В результате было возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество в особо крупном размере.