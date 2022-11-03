«А мужика-то в доме нет». Уральский депутат осудил чиновника за игнор мобилизованных

В среду, 2 ноября, депутат Госдумы Максим Иванов посетил село Байкалово. На встречу с парламентарием пришли матери и жены мобилизованных. Иванов отметил труд сотрудниц администрации района и добавил, что глава администрации проигнорировал встречу.
Вопросов было много, сообщил депутат Иванов. Байкаловцы спрашивали про льготы, интересовались кому положена бронь от призыва, а также почему у мобилизованных нет жетонов. Иванов дал обещание лично переговорить с командиром Елани.
В ходе общения выяснилось, что на встречу не приехал глава Байкаловского района — Алексей Дорожкин.
По словам Иванова, глава района не первый раз отказывается от встреч с родственниками мобилизованных. Депутат отметил труд сотрудниц райадминистрации.
Видимо в администрации всё хозяйство так и держится — на хрупких женских плечах. А мужика-то в доме нет, — пишет Максим Иванов на своей странице в ВК.
Численность населения Байкаловского района составляет около 18 000 человек. В состав района входит 68 населенных пунктов.
24 февраля в РФ объявлено о проведении спецоперации на Украине. Цель СВО, по словам президента РФ Владимира Путина, защита жителей ДНР и ЛНР. Частичная мобилизация в России началась с 21 сентября. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил главе государства о её завершении.