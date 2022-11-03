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«А мужика-то в доме нет». Уральский депутат осудил чиновника за игнор мобилизованных

Сегодня, 12:47
Фото: страница в ВК депутата ГД Максима Иванова
встреча с родственниками мобилизованных Байкаловского района

Свердловский депутат критикует главу района за отношение к проблемам мобилизованных

Депутат Государственной думы России Максим Иванов раскритиковал главу Байкаловского района Алексея Дорожкина за отсутствие на встречах с родственниками мобилизованных земляков. Об этом Иванов рассказал после встречи с близкими призванных в зону спецоперации байкаловцев.

В среду, 2 ноября, депутат Госдумы Максим Иванов посетил село Байкалово. На встречу с парламентарием пришли матери и жены мобилизованных. Иванов отметил труд сотрудниц администрации района и добавил, что глава администрации проигнорировал встречу.

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Вопросов было много, сообщил депутат Иванов. Байкаловцы спрашивали про льготы, интересовались кому положена бронь от призыва, а также почему у мобилизованных нет жетонов. Иванов дал обещание лично переговорить с командиром Елани.

В ходе общения выяснилось, что на встречу не приехал глава Байкаловского района — Алексей Дорожкин.

встреча в селе Байкалово с родственниками мобилизованных
Фото: страница Максима Иванова в ВК

По словам Иванова, глава района не первый раз отказывается от встреч с родственниками мобилизованных. Депутат отметил труд сотрудниц райадминистрации.

Видимо в администрации всё хозяйство так и держится — на хрупких женских плечах. А мужика-то в доме нет, — пишет Максим Иванов на своей странице в ВК.

Численность населения Байкаловского района составляет около 18 000 человек. В состав района входит 68 населенных пунктов.

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24 февраля в РФ объявлено о проведении спецоперации на Украине. Цель СВО, по словам президента РФ Владимира Путина, защита жителей ДНР и ЛНР. Частичная мобилизация в России началась с 21 сентября. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил главе государства о её завершении.

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