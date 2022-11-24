Гневное обращение записали мобилизованные из Екатеринбурга

По словам мобилизованного, свердловчан насчитывается 150 человек. Они находятся в Тюмени. Он утверждает, что командование заявило об отсутствии расчетных листов и личных номеров.
Нас всё еще не оформили, а через неделю уже отправка. Призванным из других регионов приходит гуманитарка, вещи, экипировка. Нам уже достается то, что им не понадобились, остатки, своего ничего нет, — утверждает мобилизованный.
На данный момент военнослужащие находятся в учебном центре, расположенном в Тюмени. Командование, по их словам, планирует отправить их на спецоперацию, пишет Е1.
Чтобы сообщить о проблемах, 13 мобилизованных обратились к властям через видео. На ролике они утверждают, что выплат за октябрь военнослужащие не получили, так как приписали их к воинской части только 3 ноября и зарплата будет начисляться с этой даты. Однако, по их словам, один из прибывших из Екатеринбурга получил расчет с конца октября.
Они просят разобраться с данной проблемой, а также утверждают, что из-за отсутствия довольствия не могут приобрести экипировку и другие вещи.
Напомним, ранее о сложностях с выплатами для мобилизованных говорил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. По его словам, за несколько дней он получил почти 900 обращений, связанных с выплатами.