Гневное обращение записали мобилизованные из Екатеринбурга

Чтобы сообщить о проблемах, 13 мобилизованных обратились к властям через видео. На ролике они утверждают, что выплат за октябрь военнослужащие не получили, так как приписали их к воинской части только 3 ноября и зарплата будет начисляться с этой даты. Однако, по их словам, один из прибывших из Екатеринбурга получил расчет с конца октября.