Где посмотреть начисления мобилизованному из Свердловской области

Известно, что эта информация отображается в личных кабинетах на сайте Министерства обороны. Помимо этого ресурса, расчетный лист с данными о денежном содержании военного можно взять у командира части, который получает данные о начислениях ежемесячно, сообщается на портале Объясняем.рф.