Где посмотреть начисления мобилизованному из Свердловской области

Известно, что эта информация отображается в личных кабинетах на сайте Министерства обороны. Помимо этого ресурса, расчетный лист с данными о денежном содержании военного можно взять у командира части, который получает данные о начислениях ежемесячно, сообщается на портале Объясняем.рф.
Если при попытке входа в личный кабинет возникает ошибка, которая продолжается в течение долгого времени, то следует звонить на горячую линию Минобороны РФ по телефону 8 (800) 737-7-737.
Напомним, что в России принял закон, согласно которому добровольцы СВО получают статусы ветеранов РФ и могут рассчитывать на различные льготы.