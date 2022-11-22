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Где посмотреть начисления мобилизованному из Свердловской области

Сегодня, 12:14
Фото: 1MI
Участникам СВО в России и в частности Свердловской области разъяснили, где смотреть информацию о начислениях.

Известно, что эта информация отображается в личных кабинетах на сайте Министерства обороны. Помимо этого ресурса, расчетный лист с данными о денежном содержании военного можно взять у командира части, который получает данные о начислениях ежемесячно, сообщается на портале Объясняем.рф.

Если при попытке входа в личный кабинет возникает ошибка, которая продолжается в течение долгого времени, то следует звонить на горячую линию Минобороны РФ по телефону 8 (800) 737-7-737.

Мобилизованные из Нижнего Тагила начали получать ежемесячные выплаты на СВО
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Напомним, что в России принял закон, согласно которому добровольцы СВО получают статусы ветеранов РФ и могут рассчитывать на различные льготы.

#Елена Озерова#Общество#Операция на Украине#Новости УрФО#Выплаты#Личный кабинет#Военные#Спецоперация
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