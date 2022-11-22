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Как получить справку об участии в СВО жителю Свердловской области

Сегодня, 09:51
Фото: 1MI
Для жителей Свердловской области стал известен порядок действий для получения справки об участия в специальной операции на территории Украины.

Разъяснения появились на портале Объясняем.рф. Для того, чтобы получить такой документ, необходимо обратиться к командиру воинской части, где мужчина проходит службу, либо в военкомат, где он состоит на учете.

Ранее сообщалось, что мужчины, которые отправились на спецоперацию в качестве добровольцев, получат статусы ветеранов РФ. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации, а в последствии он был подписан. Также участники спецоперации будут получать статусы инвалидов боевых действий.

Добровольцы СВО получат статус ветеранов России
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Ветераны смогут претендовать на улучшение жилищных условий и многое другое.

#Елена Озерова#Общество#Операция на Украине#Военкомат#Справка#Спецоперация
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