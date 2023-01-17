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Posted Сегодня, 06:02

Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

Какая будет погода на Крещение в Нижнем Тагиле

Сегодня, 06:02
Фото: 1MI

Ждать ли крещенских морозов в Нижнем Тагиле?

Стало известно, какая погода ожидается в Нижнем Тагиле на Крещение в 2023 году. В четверг, 19 января, синоптики прогнозируют отсутствие снега, ясное небо и температуру атмосферного воздуха от -10 до -6 градусов.

По данным метеорологов Гисметео, ниже всего столбики термометров опустятся в ночь со среды на четверг: ожидается до -10 градусов. В течение дня постепенно потеплеет до 6 градусов со знаком «минус». Вечером похолодает до -7.

Ночью 19-го января прогнозируют ветер 2-5 метра в секунду. Ближе к полудню порывы усилятся до 3-8 м/с. Вечером ситуация практически не изменится.

На протяжении всего дня над Нижним Тагилом будет безоблачное небо. Осадков, магнитных бурь или скачка давления не ожидается.

Адреса купелей и график работы в Нижнем Тагиле на Крещение-2023
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Напомним, что город заранее начал подготовку к Крещению. Известны адреса купелей, график работы, а также необходимые для сохранения жизни и здоровья правила безопасности.

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#Анна Варнакина#Погода#Нижний Тагил#Эксклюзив#Крещенские купания#Православие#Христианство#Вера
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