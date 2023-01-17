Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
По данным метеорологов Гисметео, ниже всего столбики термометров опустятся в ночь со среды на четверг: ожидается до -10 градусов. В течение дня постепенно потеплеет до 6 градусов со знаком «минус». Вечером похолодает до -7.
Ночью 19-го января прогнозируют ветер 2-5 метра в секунду. Ближе к полудню порывы усилятся до 3-8 м/с. Вечером ситуация практически не изменится.
На протяжении всего дня над Нижним Тагилом будет безоблачное небо. Осадков, магнитных бурь или скачка давления не ожидается.
Напомним, что город заранее начал подготовку к Крещению. Известны адреса купелей, график работы, а также необходимые для сохранения жизни и здоровья правила безопасности.