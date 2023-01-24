Лучшие фонари и световые костюмы впервые выберут в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
«Тагильский светлячок» в 2023 году отличается от прошлогоднего конкурсом пятью номинациями. Для победы тагильчане должны украсить осветительные приборы, которые принесут с собой, как можно креативнее. Также горожане могут создать костюмы со встроенными системами освещения и победить в соответствующей номинации.
После того, как семьи и друзья, детсадовцы или школьники, а также пенсионеры и все желающие пройдут регистрацию, они смогут приступить к прогулке. Тагильчане начнут маршрут в парке «Народный», закончат — в парке имени А. П. Бондина.
Около колеса обозрения все заинтересованные смогут принять участие в праздничном мероприятии. Организаторы (туристический клуб «Азимут» и Центр развития туризма Нижнего Тагила) обещают музыку, конкурсы с наградами и различные активности.