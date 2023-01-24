Лучшие фонари и световые костюмы впервые выберут в Нижнем Тагиле

«Тагильский светлячок» в 2023 году отличается от прошлогоднего конкурсом пятью номинациями. Для победы тагильчане должны украсить осветительные приборы, которые принесут с собой, как можно креативнее. Также горожане могут создать костюмы со встроенными системами освещения и победить в соответствующей номинации.