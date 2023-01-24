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Posted Сегодня, 07:48

Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

Лучшие фонари и световые костюмы впервые выберут в Нижнем Тагиле

Сегодня, 07:48
Фото: Центр развития туризма города Нижний Тагил

Ежегодный краеведческий поход «Тагильский светлячок» состоится в Нижнем Тагиле

Тагильчане смогут прогуляться по сверкающему огнями городу, принять участие в праздничной программе, поиграть в согревающие игры и поучаствовать в конкурсе фонарей. X зимнее путешествие по Нижнему Тагилу «Тагильский светлячок» пройдет 4 февраля. Регистрация — с 18:00 до 18:20 в парке «Народный».

«Тагильский светлячок» в 2023 году отличается от прошлогоднего конкурсом пятью номинациями. Для победы тагильчане должны украсить осветительные приборы, которые принесут с собой, как можно креативнее. Также горожане могут создать костюмы со встроенными системами освещения и победить в соответствующей номинации.

После того, как семьи и друзья, детсадовцы или школьники, а также пенсионеры и все желающие пройдут регистрацию, они смогут приступить к прогулке. Тагильчане начнут маршрут в парке «Народный», закончат — в парке имени А. П. Бондина.

Фото: Центр развития туризма города Нижний Тагил

Около колеса обозрения все заинтересованные смогут принять участие в праздничном мероприятии. Организаторы (туристический клуб «Азимут» и Центр развития туризма Нижнего Тагила) обещают музыку, конкурсы с наградами и различные активности.

«Тагильский светлячок», спектакль-прогулка и благотворительный концерт
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Город#Дети#Мероприятие#Тагильский светлячок#Прогулка#Экскурсия
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