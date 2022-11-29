Экс-журналист из Нижнего Тагила уехала в Казахстан и снялась в шоу про эмигрантов

В репортаже «Казахстан / Русские беженцы, цены, жильё» Ольга показала свою съемную квартиру в пятиэтажном доме города Кастанай. В жилище почти нет мебели, Ольга с мужем спят на надувном матрасе, который чудом удалось купить в казахском городе. Их трехмесячный сын Митроша спит в люльке обычной коляски.
Героиня из Нижнего Тагила поделилась со зрителями шоу тем, что по образованию она медик, а значит — военнообязанная. Боязнь того, что семья может распасться, стала одной из причин побега из России.
Да, у меня отсрочка до 16-летия ребенка, но никто не может гарантировать, что не закроют выезды для всех военнообязанных вообще. Ходи там потом тряси ребенком перед погранцами, доказывай, что у меня отсрочка на 16 лет, — поделилась Ольга.
Добавим, что Ольга Бешкарева в 2015 году была признала лучшим журналистом города, она не раз побеждала в профессиональных конкурсах от администрации Нижнего Тагила. В последние годы девушка получила медицинское образование и работала фельдшером на участке в городской поликлинике.