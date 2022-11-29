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Экс-журналист из Нижнего Тагила уехала в Казахстан и снялась в шоу про эмигрантов

Сегодня, 15:01
Фото: Скрин из видео проекта The Люди

Журналистка из Нижнего Тагила снялась в репортаже про беженцев в Казахстане

Экс-выпускающий редактор ИА «Все новости» Ольга Бешкарева (работала под псевдонимом Рыжих) приняла участие в съемке авторского проекта Антона Лядова The Люди в качестве героини. Жительница Нижнего Тагила рассказала о жизни своей семьи в качестве эмигрантов в Казахстане.

В репортаже «Казахстан / Русские беженцы, цены, жильё» Ольга показала свою съемную квартиру в пятиэтажном доме города Кастанай. В жилище почти нет мебели, Ольга с мужем спят на надувном матрасе, который чудом удалось купить в казахском городе. Их трехмесячный сын Митроша спит в люльке обычной коляски.

Героиня из Нижнего Тагила поделилась со зрителями шоу тем, что по образованию она медик, а значит — военнообязанная. Боязнь того, что семья может распасться, стала одной из причин побега из России.

Да, у меня отсрочка до 16-летия ребенка, но никто не может гарантировать, что не закроют выезды для всех военнообязанных вообще. Ходи там потом тряси ребенком перед погранцами, доказывай, что у меня отсрочка на 16 лет, — поделилась Ольга.
Ольга и ее сын МитрошаОльга и ее сын Митроша
Из Нижнего Тагила взяли с собой коляску Из Нижнего Тагила взяли с собой коляску
С трудом удалось купить матрасС трудом удалось купить матрас
Экс-журналистка из Нижнего Тагила стала героиней проекта с многомиллионными просмотрамиЭкс-журналистка из Нижнего Тагила стала героиней проекта с многомиллионными просмотрами
Ольга и ее сын Митроша
Фото: Скрин из видео проекта The Люди

Добавим, что Ольга Бешкарева в 2015 году была признала лучшим журналистом города, она не раз побеждала в профессиональных конкурсах от администрации Нижнего Тагила. В последние годы девушка получила медицинское образование и работала фельдшером на участке в городской поликлинике. 

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#Нижний Тагил#Общество#Частичная мобилизация в России#Эксклюзив#Россия#Казахстан#Беженцы#Побег
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