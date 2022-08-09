Беженка рассказала о побеге в Тагил, а мост через пруд сделают достопримечательностью

Украинская 62-летняя беженка рассказала о побеге в Нижний Тагил вместе с мужем-инвалидом, а мост через Тагильский пруд сделают достопримечательностью города с работающей подсветкой. Об этих и других новостях за 9 августа читайте в подборке TagilCity.ru.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле