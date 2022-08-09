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Беженка рассказала о побеге в Тагил, а мост через пруд сделают достопримечательностью

Беженка рассказала о побеге в Тагил, а мост через пруд сделают достопримечательностью

Сегодня, 19:17
Фото: Илья Колесов
Украинская 62-летняя беженка рассказала о побеге в Нижний Тагил вместе с мужем-инвалидом, а мост через Тагильский пруд сделают достопримечательностью города с работающей подсветкой. Об этих и других новостях за 9 августа читайте в подборке TagilCity.ru.

Скейт-площадку на Площади славы в Нижнем Тагиле планируется ликвидировать. Это связано со строительством нового бетонного скейт-парка на Пихтовых горах.

Скейт-площадку на Площади славы в Нижнем Тагиле планируется ликвидировать
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Полностью открыть движение на мосту на Циолковского планируется к 300-летию Тагила. Речь идет о движении по обеим сторонам путепровода на улице Циолковского. Оно откроется к 14 августа.

Полностью открыть движение на мосту на Циолковского планируется к 300-летию Тагила
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«Хоронили напротив дома»: откровения беженки о жизни под обстрелами и дороге в Нижний Тагил. 63-летняя украинка рассказала TagilCity как бежала в Россию с мужем инвалидом-колясочником.

«Хоронили напротив дома»: откровения беженки о жизни под обстрелами и дороге в Тагил
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Мост через Тагильский пруд планируется сделать достопримечательностью. Подсветка будет работать каждую ночь. В будние дни она будет включаться вместе с уличным освещением белый свет. 

Мост через Тагильский пруд планируется сделать достопримечательностью
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Шоу флайбордов впервые планируется провести в Нижнем Тагиле. Оно пройдёт во время празднования 300-леьнего юбилея города. Наблюдать его можно в акватории Тагильского пруда. 

Шоу флайбордов впервые состоится на Тагильском пруду в День города
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«Хоронили напротив дома»: откровения беженки о жизни под обстрелами и дороге в Тагил
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