Беженка рассказала о побеге в Тагил, а мост через пруд сделают достопримечательностью

Скейт-площадку на Площади славы в Нижнем Тагиле планируется ликвидировать. Это связано со строительством нового бетонного скейт-парка на Пихтовых горах.
Полностью открыть движение на мосту на Циолковского планируется к 300-летию Тагила. Речь идет о движении по обеим сторонам путепровода на улице Циолковского. Оно откроется к 14 августа.
«Хоронили напротив дома»: откровения беженки о жизни под обстрелами и дороге в Нижний Тагил. 63-летняя украинка рассказала TagilCity как бежала в Россию с мужем инвалидом-колясочником.
Мост через Тагильский пруд планируется сделать достопримечательностью. Подсветка будет работать каждую ночь. В будние дни она будет включаться вместе с уличным освещением белый свет.
Шоу флайбордов впервые планируется провести в Нижнем Тагиле. Оно пройдёт во время празднования 300-леьнего юбилея города. Наблюдать его можно в акватории Тагильского пруда.