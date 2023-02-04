Казаки-добровольцы вернулись из зоны СВО в Екатеринбург

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Автобус с добровольцами подъехал к Храму-Памятника на Крови, сообщает пресс-служба Оренбургского войскового казачьего общества.
Вместе с казаками бойцов ожидал войсковой атаман казачий генерал Владимир Романов. После выступления заместителя войскового атамана по организации боевой учебы Всеволода Митченко, в храме состоялся благодарственный молебен.
Отмечается, что казаки-добровольцы Оренбургского казачьего войска входят в два отряда - «Ермак» (БАРС-15) и «Форштадт» (БАРС-6).