Казаки-добровольцы вернулись из зоны СВО в Екатеринбург

В ночь 3 на 4 февраля в Екатеринбург со спецоперации вернулись казаки-добровольцы отряда «Ермак». В зону СВО они отправились в ноябре прошлого года.

Автобус с добровольцами подъехал к Храму-Памятника на Крови, сообщает пресс-служба Оренбургского войскового казачьего общества. Вместе с казаками бойцов ожидал войсковой атаман казачий генерал Владимир Романов. После выступления заместителя войскового атамана по организации боевой учебы Всеволода Митченко, в храме состоялся благодарственный молебен. Отмечается, что казаки-добровольцы Оренбургского казачьего войска входят в два отряда - «Ермак» (БАРС-15) и «Форштадт» (БАРС-6). В Елани от мобилизованного скрыли бронь и отправили на СВО Узнать подробнее