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Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Казаки-добровольцы вернулись из зоны СВО в Екатеринбург

4 февраля 2023, 12:42
Фото: Пресс-служба Оренбургского войскового казачьего общества
В ночь 3 на 4 февраля в Екатеринбург со спецоперации вернулись казаки-добровольцы отряда «Ермак». В зону СВО они отправились в ноябре прошлого года.

Автобус с добровольцами подъехал к Храму-Памятника на Крови, сообщает пресс-служба Оренбургского войскового казачьего общества.

Вместе с казаками бойцов ожидал войсковой атаман казачий генерал Владимир Романов. После выступления заместителя войскового атамана по организации боевой учебы Всеволода Митченко, в храме состоялся благодарственный молебен.

Отмечается, что казаки-добровольцы Оренбургского казачьего войска входят в два отряда - «Ермак» (БАРС-15) и «Форштадт» (БАРС-6).

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Спецоперация#СВО#Казаки#Добровольцы#Автобус#Общество#Новости УрФО
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