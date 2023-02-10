Число жертв землетрясения в Турции превысило 20 тысяч. Среди них семья из России

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Сотрудники МЧС работают над спасением российской семьи в турецком провинциальном городе Хатай. Поиски в развалинах дома ведутся непрерывно, специалисты постепенно продвигаются вглубь руин.
10 февраля спасатели обнаружили семью: мужчину, женщину и двух детей без признаков жизни. Предположительно, мужчина является отцом детей и мужем погибшей россиянки, сообщает telegram-канал МЧС России.
Напомним, что землетрясение в Турции произошло 6 февраля. В этот же день случилось еще несколько десятков афтершоков, а также еще одно землетрясение. Последствия природного катаклизма затронули несколько стран и даже дошли до Свердловской области.