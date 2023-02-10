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Число жертв землетрясения в Турции превысило 20 тысяч. Среди них семья из России

10 февраля 2023, 11:54
Фото: 1MI

Число жертв землетрясения в Турции превысило 20 тысяч

Российские спасатели продолжают оказывать помощь пострадавшим от землетрясения Сирии и Турции. На сегодняшний день количество погибших из-за природного катаклизма превысило 20 тысяч человек. Среди них — семья из России.

Сотрудники МЧС работают над спасением российской семьи в турецком провинциальном городе Хатай. Поиски в развалинах дома ведутся непрерывно, специалисты постепенно продвигаются вглубь руин.

10 февраля спасатели обнаружили семью: мужчину, женщину и двух детей без признаков жизни. Предположительно, мужчина является отцом детей и мужем погибшей россиянки, сообщает telegram-канал МЧС России.

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Напомним, что землетрясение в Турции произошло 6 февраля. В этот же день случилось еще несколько десятков афтершоков, а также еще одно землетрясение. Последствия природного катаклизма затронули несколько стран и даже дошли до Свердловской области.

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#Турция#Россия#МЧС#Происшествия#Погибшие#Землетрясение#Смерть#Смерть ребенка#Анна Варнакина
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